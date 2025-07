Carabante apunta a la "prudencia" del cierre del hostal de Vallecas y estará atento a la renovación para que cumpla

MADRID 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, ha apuntado a la "prudencia" del propietario del hostal de Vallecas al cerrar temporalmente y ha asegurado que estarán atentos a los pasos de la renovación de la actividad para que cumpla con todos los requisitos de la licencia, que pasan por la prestación de la actividad hotelera.

Carabante ha contestado así en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno con la portavoz socialista, Reyes Maroto, en la diana. Maroto ha afeado que se cierre antes el hostal de Puente de Vallecas administrado por la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) que los 16.000 pisos turísticos ilegales de la capital.

El hostal, ha explicado el delegado, "ha sido cerrado y clasurado por decisión del propietario", al mismo tiempo que tanto Comunidad como Ayuntamiento estaban llevando a cabo inspecciones para acreditar que la prestación de la actividad que se estaba desarrollando correspondía con la licencia, es decir, actividad terciaria, en este caso hotelera.

"Parecía que tenía un convenio con CEAR para la acogida de inmigrantes y, por tanto, es una actividad que no estaba contemplada dentro de la licencia. Es un criterio de prudencia que el titular del local haya decidido cerrar temporalmente la actividad, pero en todo caso estaremos pendientes de la renovación de dicha actividad para que cumpla con las especificaciones concretas de la licencia, que es la prestación de la actividad hotelera", ha indicado.

A Maroto le ha espetado que ella fue ministra de Turismo en plena "gran explosión de la actividad de las viviendas de uso turístico (VUT) no sólo en Madrid sino en España". "Y se ha pasado ocho o nueve años diciendo que el Ministerio no tenía competencias para luego reivindicar lo que ha hecho en relación a la normativa", ha criticado, para apostillar que "tenían competencias y no las ejercieron durante los últimos nueve años".

El Ayuntamiento de Madrid, por su parte, ha aprobado el Plan Reside para regular una actividad que tiene en cuenta que "uno de cada tres turistas dormirá en una vivienda su turístico y, por tanto, no se prescindir de ellas".

"Lo que tenemos que hacer es ordenarlas para que los turistas puedan venir pero que eso se haga con pleno respeto al descanso y al derecho que tienen los ciudadanos a vivir tranquilos en sus propios edificios", ha defendido.