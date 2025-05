Carabante avanza que Plan Reside añadirá la ampliación de algunas limitaciones para VUT más allá del cogollo histórico

MADRID 14 May. (EUROPA PRESS) -

El delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, ha avanzado que el Plan Reside, con el que se busca poner coto a las viviendas de uso turístico (VUT) ilegales, sí añadirá la ampliación de algunas limitaciones más allá del cogollo histórico propio del ámbito urbanístico AP-01.

El Plan Reside ha dado este miércoles su penúltimo paso administrativo al pasar por una comisión extraordinaria de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, donde ha obtenido el respaldo del PP antes de pasar al Pleno del 21 de mayo, con el rechazo de Más Madrid y PSOE y la abstención de Vox, que se reserva su voto hasta la semana que viene.

El delegado del área, Borja Carabante, ha indicado a la prensa que la modificación del texto inicial a partir de las alegaciones incluidas se conocerán en detalle en el Pleno. "Nosotros creemos que el nuestro es un modelo de éxito porque va a reducir los problemas de convivencia, va a ordenar la oferta turística y, sobre todo, va a permitir que Madrid siga liderando la actividad económica, la actividad turística y también el crecimiento de población porque Madrid sigue creciendo en residentes, también en el distrito Centro, como marca el último padrón", ha defendido Carabante.

Entre las alegaciones aprobadas parcialmente se recogen "algunas cuestiones meramente formales, pero también algunas importantes como puede ser la ampliación de algunas de las restricciones que se hayan planteado en el AP-01 y más allá de ese entorno y, por tanto, que pueda llegar a toda la ciudad".

"Nosotros no queremos que haya una convivencia de uso residencial con el uso terciario, eso es lo que genera problemas. Lo que vamos a hacer es ser capaces a través de la aprobación del próximo día 21 de establecer ese modelo de convivencia separando ambos usos", ha insistido.

Carabante ha desvelado que en el interior del AP-01, el cogollo histórico, "no se relaja" en lo que a las limitaciones inicialmente recogidas en el documento se refiere porque "tiene que haber un sitio exclusivo de turistas".

"Donde sí se amplía alguna limitación es fuera de ese entorno", ha desvelado, lo que "va a permitir relajar alguna de las críticas que también se han recibido por parte de la oposición y por parte de los vecinos".

TOPE DE 15 AÑOS

El Plan Reside busca concentrar VUT en el corazón de la ciudad en edificios para este uso, con un tope de 15 años y vinculado a su rehabilitación en el centro histórico. Pasados estos se tendrán que transformar en edificios residenciales.

A cambio, y como incentivo, el Gobierno municipal permitirá la transformación de edificios de uso terciario en la almendra central en residencial con la posibilidad de incrementar la edificabilidad existente.

En la almendra central no se permitirán las VUT de carácter dispersos en comunidades de propietarios, ni siquiera en planta baja y primera. En cuanto al comercio, no se permitirá la transformación de locales comerciales en pisos turísticos, pero sí se pueden convertir locales en viviendas siempre que sea en ejes no comerciales.

FUERA DE LA ALMENDRA CENTRAL

Fuera de la almendra central se permitirán las viviendas de uso turístico dispersas en comunidades de propietarios en cualquier planta siempre que puedan disponer de un acceso independiente.

De esta forma, las VUT pueden implantarse bajo las condiciones del plan vigente de 2019, es decir, en edificio completo o viviendas dispersas. En este último caso, como novedad, se incluye la obligación de que dispongan de acceso independiente siempre que sean edificios de uso residencial.

El Plan Reside saldrá adelante con toda probabilidad por la mayoría absoluta del PP y frente a una izquierda que, tanto por Más Madrid como PSOE, ya ha insistido en su rechazo a una propuesta que consideran insuficiente.

