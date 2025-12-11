Carabante confía en que ordenanza de Movilidad, con informe de impacto económico, llegue antes que sentencia del TS

Archivo - Un cartel indica la zona de bajas emisiones 360 del Distrito Centro - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

MADRID 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, confía en que la nueva ordenanza de Movilidad Sostenible se apruebe antes de que llegue el fallo judicial del Tribunal Supremo a raíz del recurso presentado por Vox, para añadir que el nuevo texto incorpora un informe de impacto económico.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) anulaba en septiembre de 2024 partes de la ordenanza de Movilidad Sostenible que definen el ámbito de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) en el municipio de Madrid tras un recursos presentado por Vox.

En rueda de prensa, el delegado ha recordado que esa decisión judicial señalaba una "insuficiencia de la motivación del impacto económico y también de la proporcionalidad de la medida en la zona de bajas emisiones". Lo que se ha hecho con el nuevo texto que ha pasado este jueves por Junta de Gobierno es "motivarlo adecuadamente introduciendo un nuevo documento del impacto económico y la justificación de la proporcionalidad de la medida". "Entendemos que con eso quedará ratificada la ordenanza", ha declarado.

"Hay que recordar que el informe de impacto económico no es un informe obligatorio en la tramitación de la normativa local, sí en la tramitación legislativa en las Cortes Generales y en los parlamentos regionales. Aún así el Ayuntamiento de Madrid elaboró un impacto económico que, a juicio del tribunal y a pesar de no ser obligatorio ni preceptivo, le pareció que estaba insuficientemente motivado porque no se habían analizado todos los impactos sobre todos los sectores", ha continuado Carabante.

Esa es la razón por la que ahora han optado por contratar un informe externo con la ingeniera Ineco sobre el impacto económico de las restricciones y la aplicación de la ordenanza. "Entendemos que se encuentra ya suficientemente motivado y solucionamos ese defecto formal porque la sentencia no se refería en ningún caso a algún elemento de fondo de la ordenanza sino a estas dos cuestiones por falta de motivación", ha aclarado.

A lo que ha unido que "la ordenanza está vigente puesto que no hay sentencia firme". El Ayuntamiento ya presentó recurso de casación ante el Tribunal Supremo pero aún no lo ha admitido, ha detallado, algo que esperan que ocurra "a lo largo de los próximos meses", para sumar otros tantos de análisis para estimarlo o no. "La idea es que tengamos aprobada esta ordenanza antes de que haya una sentencia que pueda dirimir en relación al recurso que presentó Vox por una motivación insuficiente del impacto de la normativa", ha apuntado.

Preguntado sobre si el Ayuntamiento podría enfrentarse a un aluvión de devolución de multas en función de la postura del TS, el delegado lo ha rechazado de plano porque "cuando se produjo la infracción la ordenanza estaba vigente".

La Junta de Gobierno ha aprobado inicialmente este jueves la modificación de la ordenanza de Movilidad Sostenible. El texto se publicará en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid el próximo lunes 15 de diciembre y se abrirá un periodo de 30 días para someterlo a información pública.

Una vez finalizado ese periodo y tras estudiar y dar respuesta a las alegaciones, se volverá a elevar a la Junta de Gobierno para su visto bueno y, posteriormente, se aprobará definitivamente en el Pleno municipal. Con la pasada ordenanza se recibieron cerca de 2.500 alegaciones, ha recordado el delegado. Carabante calcula que se podría aprobar "en el mes de marzo o abril", cuando se elevaría al Pleno de Cibeles.