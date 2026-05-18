Carabante no modificará la ordenanza del ruido para subir el volumen de los conciertos porque "es suficiente"

El grupo Fangoria durante su actuación en las Fiestas de San Isidro 2026, en la Pradera de San Isidro, a 16 de mayo de 2026, en Madrid (España). Fangoria, el dúo formado en 1989 por Alaska y Nacho Canut, presenta en las Fiestas de San Isidro su nuevo disc - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID, 18 May. (EUROPA PRESS) -

El delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, no es partidario de modificar la ordenanza del ruido para subir el volumen de los conciertos porque cree que "es suficiente".

El 'popular' ha contestado a Más Madrid en la comisión del ramo que no van a modificar la ordenanza del ruido "para subir el volumen y el sonido de los conciertos". "Creemos que la normativa actual es suficiente para que se pueda disfrutar de los conciertos y además se haga con tranquilidad por parte de los vecinos", ha contestado.

El concejal de Más Madrid José Luis Nieto, por su parte, ha advertido del colapso de "la gallina de los huevos de oro" de los grandes eventos en la capital y ha recetado desde regularlos por zonas hasta revisar los horarios.

Carabante ha aplaudido en la comisión que "afortunadamente es posible celebrar eventos de enorme impacto para la ciudad de Madrid desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista económico y turístico, y hacerlo además conciliando el derecho que tienen los ciudadanos a vivir en una ciudad, al descanso y a la tranquilidad". "Somos un ejemplo de ser capaces de ponderar ambos intereses", ha subrayado.

Nieto, en este punto, ha acusado al Gobierno del PP de "imponer un modelo de ocio y de ciudad sin debate, sin consenso y sin escuchar siquiera a la vecindad". El edil de la oposición ha cifrado que Madrid acogerá entre mayo y septiembre hasta "112 eventos masivos, con una asistencia estimada de 2,5 millones de personas en total"

"A partir de junio, casi 900.000 asistentes se prevén. Esto sin contar con la visita del Papa. Y diez noches vamos a tener en esta temporada de macroeventos, diez noches de Bad Bunny en el Metropolitano, con un público esperado de más de medio millón de personas. Pero también BTS, las once noches de Shakira, Kanye West o el festival Mad Cool con un calendario que no va a dar respiro a la vecindad de las zonas afectadas", ha enumerado.

Eso supone para la vecindad "dormir con el ruido que atraviesa paredes y ventanas, barrios colapsados, transporte saturado, calles llenas de basura a recoger con los servicios de limpieza que pagan entre todos los madrileños y no los promotores de los conciertos".

"EL RUIDO DE LOS VECINOS LES MOLESTA PERO RUIDO EN LOS NEGOCIOS NO"

"Hablamos de que se está poniendo el beneficio de los promotores de grandes eventos y de los empresarios por encima del descanso de los vecinos de Madrid", ha rechazado Nieto, para apuntar a Live Nation, la promotora de dos de los conciertos más multitudinarios del año pasado, con sus "1.300 millones de euros de beneficio y quienes realmente pagan la fiesta son los vecinos de Madrid".

El concejal de Más Madrid ha sostenido que "el interés de los empresarios, por más que sea legítimo, no puede ser el interés del Gobierno de esta ciudad y no puede ser que el Ayuntamiento, a través de sus juntas de distrito, esté autorizando las excepciones de ruido de todos y cada uno de estos macroeventos, convirtiendo la excepción en una norma y poniendo en riesgo la salud de los madrileños".

"Como tampoco puede ser que, al mismo tiempo que permiten que los grandes promotores se salten todos los límites de la ordenanza, ustedes prohíban las manifestaciones o concentraciones de los vecinos con un megáfono, como ya ha pasado en varias ocasiones. No puede ser que el ruido de los vecinos les moleste y ruido en los negocios no".

Nieto ha aprovechado la comisión para criticar a la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, porque para ella "los vecinos la verdad es que pintan poco y por ello, a petición del presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, quiere blindar los conciertos en el Bernabéu porque hay que entender que Madrid es una ciudad de ruido".

LOS LÍMITES DE "LA GALLINA DE LOS HUEVOS DE ORO"

El concejal de Más Madrid tiene claro que a todo el mundo le "gustan los conciertos y disfrutar de la vida, pero la gallina de los huevos de oro tiene sus límites".

"Es su responsabilidad garantizar la movilidad y el descanso de los vecinos. Haga su trabajo, pongan orden", ha reclamado a Carabante, a quien le ha sugerido "regular el número de eventos por zonas, revisar los horarios, la gestión de residuos, el impacto sobre la movilidad, el reparto equitativo de las cargas entre promotores y ciudadanía" porque "se pueden hacer muchas cosas".

A lo que ha unido una reflexión, que "si solo se apuesta por los macroconciertos de los artistas internacionales se está abandonando a los artistas locales, a las salas pequeñas" cuando lo que se busca es "una ciudad donde quepan todos, los grandes eventos y también estos pequeños eventos culturales y musicales".

LOS CONCIERTOS DE SAN ISIDRO

A Carabante le ha chocado la intervención del edil después de que la portavoz de Más Madrid, Rita Maestre, escribiera un hilo en la red social 'X' haciendo suyas las críticas de los músicos que tocaron en San Isidro por los bajos decibelios permitidos en la ordenanza.

Hasta el propio alcalde, José Luis Martínez-Almeida, reconocía que "con ese nivel de decibelios es muy complicado dar el espectáculo que (los músicos en San Isidro) pretenden dar y el público se sintió un tanto decepcionado".

En la comisión, el delegado se ha preguntado "cómo es posible que quien venga aquí a decir que se hacen muchos macroeventos y conciertos luego vaya a uno a disfrutarlo", algo que le parece fenomenal "fenomenal", aunque le suene "un poco contradictorio".

"NO VAMOS A MODIFICAR LA ORDENANZA DEL RUIDO PARA SUBIR EL VOLUMEN"

Carabante ha contestado a Más Madrid que no van a modificar la ordenanza del ruido "para subir el volumen y el sonido de los conciertos. "Creemos que la normativa actual es suficiente para que se puedan disfrutar los conciertos y además se haga con tranquilidad por parte de los vecinos", ha subrayado.

Cree que la izquierda "lleva mal que Madrid haya sido capaz de colocarse en el epicentro de los grandes acontecimientos, de los grandes eventos a nivel mundial, que no solo tiene que ver con los conciertos, sino que tiene que ver con los grandes acontecimientos deportivos y culturales de primer nivel, como la NFL, la Fórmula 1, la final de la Champions".

"Hemos sido capaces de hacerlo conciliando la necesidad y el derecho que tienen los madrileños a vivir en una ciudad y por eso no vamos a hacer caso a Rita Maestre y no vamos a modificar la ordenanza de ruidos para elevar el ruido de los conciertos", ha zanjado.