Carabante pide precaución ante "riesgo" de caída de árboles y recuerda que el servicio de evaluación nació con Carmena

Archivo - Ramas de árboles caídas en el Parque del Retiro tras la fuerte tormenta - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, ha hecho un llamamiento a la precaución en los días lluviosos y de viento por existir un "mayor riesgo" para los ciudadanos ante situaciones de caída de árboles y ha recordado que el Servicio de Evaluación y Revisión Verde (Server) fue puesto en marcha por el Gobierno de Manuela Carmena.

Así lo ha trasladado en declaraciones a los medios tras la reunión de la Comisión de Control y Seguimiento del Ruido, donde ha afirmado que "una de las pocas" que hizo bien el Gobierno de Carmena en Madrid fue precisamente el Server para la inspección de los árboles de la capital.

"Este equipo de Gobierno lo ha ampliado, le ha dado mayor presupuesto y por tanto mayores competencias y recursos y eso establece un seguimiento de los arbolados de mayor riesgo y lo que establece es que hay 150.000 árboles que tienen que tener un seguimiento permanente y eso es lo que estamos haciendo", ha subrayado.

Del mismo modo, Carabante ha puesto en valor el protocolo de cierre de los parques por condiciones meteorológicas adversas que permite "reducir de una manera notable el riesgo".

EL RETIRO Y OCHO PARQUES, CERRADOS ESTE MARTES

El Retiro y otros ocho parques históricos y singulares de la ciudad permanecerán cerrados durante todo el día de este martes por condiciones meteorológicas adversas, según ha informado el Ayuntamiento de Madrid en un comunicado.

Según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para la ciudad de Madrid, se esperan rachas de viento que alcanzarán máximas de hasta 57 km/h en la franja 12 a 18 horas.

El cierre afecta también al parque del Capricho, la Rosaleda del parque del Oeste, el Juan Carlos I, Juan Pablo II, la Quinta de Fuente del Berro, la Quinta de los Molinos, la Quinta Torre Arias y el parque Lineal del Manzanares.

La reapertura de todas las instalaciones se realizará una vez que se hayan evaluado y actuado sobre los posibles daños en los árboles.

El Consistorio informará a través de sus canales habituales, incluidos los 22 paneles informativos situados en los accesos de El Retiro.