Carabante resalta que "en noviembre desaparece la autopista" A-5 que "estaba a dos palmos de las viviendas"

Maquinaria y operarios trabajan en la obra de soterramiento de la A5 a la altura del Parque de Atracciones - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, ha resaltado que "en noviembre desaparece la autopista" A-5 en superficie, que "estaba a dos palmos de las ventanas de las viviendas".

En una entrevista en la 'Cadena Ser', recogida por Europa Press, el titular de Movilidad ha indicado que cuentan con "finalizar la obra del túnel a finales de este año, es decir, que los coches ya puedan ir por el túnel en noviembre, diciembre de este año, de tal manera que se pueda comenzar en ese momento las tareas de urbanización en superficie", esto es, "ejecutar ese gran parque de transformación urbana, como pocas veces se ha hecho en la ciudad de Madrid, muy similar a lo que se hizo en Madrid Río".

Las obras de urbanización, que arrancarán "en noviembre, diciembre", se prolongarán unos doce meses. "Pero en todo caso a los vecinos ya les hemos quitado la autopista, en noviembre desaparece la autopista, que está a apenas dos palmos de las ventanas de las viviendas de la A-5", ha resaltado.