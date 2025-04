Carabante sugiere a Bustinduy "que cierre el ministerio" si no aplica competencias con VUT y cree que busca "la fotito"

MADRID 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, ha sugerido al ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, "que cierre el ministerio" si no aplica sus competencias en lo que tiene que ver con la publicidad de las viviendas de uso turístico (VUT) y cree que sólo ha buscado "la fotito".

Más Madrid ha pedido a la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, y al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, "voluntad política" para cerrar los pisos turísticos ilegales que hay en la capital y en otros municipios de la región mientras el Ministerio de Consumo ha ofrecido su "cooperación" para "poner fin a esta situación de flagrante ilegalidad".

Minutos después de estas declaraciones, Carabante ha trasladado a la prensa que el Gobierno de José Luis Martínez-Almeida "está actuando más de lo que se hizo del año 2015 al 2019, cuando gobernaba a la izquierda, cuando Rita Maestre era responsable y cuando no tomaron ninguna decisión, o más bien tomaron la decisión que ha permitido que hoy hubiera 16.000 viviendas turísticas".

Borja Carabante ha contestado a Bustinduy que lo que tiene que pensar es "en el ejercicio de sus competencias, que las tiene en el ámbito de la publicidad, en el ámbito del comercio". "Por eso tiene ese ministerio y tiene que regular la publicidad ilegal que hacen las plataformas. Nadie entendería que el ministerio permitiera que se publicitaran en televisión, en radio o en periódicos productos que son ilegales. Si las VUT no tienen licencias, son ilegales", ha expuesto.

"Lo que tiene que hacer el ministerio es impedir que se puedan publicitar. Y para eso tiene competencias. Y si no las tiene, que en vez de cerrar las VUT, cierre el ministerio. Porque para qué queremos un ministerio que no tiene competencias", se ha preguntado.

"HAN TARDADO SEIS AÑOS EN TENDER LA MANO"

Ante las palabras de Bustinduy, que ha ofrecido cooperación institucional para cerrar las VUT ilegales, Carabante ha criticado que haya "tardado seis años el Gobierno de la Nación en tender la mano en un asunto en el que siempre dijo que no tenía competencias y ahora resulta que las asume".

"Durante seis años no las han ejercido, hicieron una huelga de brazos caídos a viviendas turísticas. Lo que sí le digo a Bustinduy es que sea más riguroso porque hace apenas unos días nos mandó un listado que eran los links que aparecían en las plataformas de contratación. De esas 16.000 que nos mandó, solo algo más de mil tenían la dirección exacta y, por tanto, podíamos hacer algo con ellas", ha indicado.

De esas mil, "la gran mayoría ya fueron inspeccionadas por el Ayuntamiento de Madrid". "Era tan riguroso ese listado que de esas 1.133 estaban hasta duplicadas. No nos dio nada, no nos ha ayudado absolutamente en nada y lo único que quería era una fotito para decir que estaba actuando en ese sentido", ha reprochado.

HASTA 1.230 CON LICENCIA

En cuanto a la cifra de VUT en Madrid, Carabante ha aclarado que en las plataformas se anuncian 16.000 viviendas de uso turístico, de las que aproximadamente 1.230 cuentan con licencia urbanística. "Que estén publicitándose no quiere decir que estén prestando servicio porque uno se puede anunciar en esas plataformas y no alquilarla como vivienda de uso turístico", ha llamado la atención.

"Lo que pretendemos ahora es inspeccionar todas aquellas de las que tenemos constancia y dirección postal porque nosotros no podemos inspeccionar las que se anuncian dado que no está la dirección exacta. No conocemos la dirección exacta", ha apuntado.

También ha recordado que "lo que comprometió el Ministerio es hacer ese registro único y que no iba a permitir que las viviendas de uso turístico se anunciaran en las plataformas porque no estaban inscritas en ese registro único". "Todavía seguimos esperando. Como digo, seis años después de llegar al Gobierno no han tomado ni una sola decisión más que hacerse una fotito con ese listado inútil que nos ha mandado el ministerio", ha zanjado.