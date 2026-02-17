Un cargo de confianza de la exedil de Móstoles dimite por "compromiso con la veracidad" tras la denuncia al alcalde

La fachada del Ayuntamiento de Móstoles, - A. Pérez Meca - Europa Press

MADRID 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

La ya ex coordinadora de Digitalización y Nuevas Tecnologías del Ayuntamiento de Móstoles ha dimitido por "compromiso con la veracidad" tras la "aparición pública de determinados hechos relacionados con la etapa anterior", en relación a la acusación de acoso sexual y laboral de una exconcejala del PP contra el alcalde, Manuel Bautista (PP).

Se lo ha comunicado al regidor en una carta, adelantada por 'Cadena Ser' y a la que ha tenido acceso Europa Press, en la que afirma que debe dimitir por "coherencia institucional, responsabilidad personal y respeto a los principios que deben regir el ejercicio de los puestos de confianza". Ella fue designada por la denunciante de Bautista.

La misiva, fechada este lunes, llegaba el mismo día en el que el abogado de la exedil formalizaba ante el Tribunal de Instancia del municipio una querella contra el regidor y contra el PP nacional por la presunta comisión de delitos de acoso sexual, acoso laboral, delito contra la integridad moral, lesiones, coacciones y revelación de secretos.

El caso lo destapó hace dos semanas el diario 'El País' cuando publicó que la exconcejal había denunciado internamente en su partido el presunto acoso sexual y laboral por parte del alcalde, sin recibir amparo. Bautista defendió su inocencia y aseguró que el relato "no se corresponde con la realidad".

En rueda de prensa, el secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, anunció entonces que estudiarían acciones legales contra la exconcejala de Móstoles por actuar de "mala fe" y "prefabricar pruebas" contra el partido por una "vendeta personal", al grabar unas conversaciones tras las acusaciones al alcalde de acoso sexual.

DECISIÓN "EN COHERENCIA" DE LOS "HECHOS" CONOCIDOS

La ex coordinadora recuerda en la carta que su nombramiento estuvo "directamente vinculado a la relación de confianza" con la exconcejala, quien presentó su dimisión en octubre de 2024.

Al hilo, reivindica que desde entonces ha continuado desempeñando las funciones asignadas al puesto, reportando y colaborando con la nueva concejala responsable del área "con el mismo compromiso institucional y profesional que ha guiado mi actuación desde el inicio".

Aún así ve indispensable su renuncia tras "la aparición pública de determinados hechos" aunque se hayan conocido "con posterioridad a su marcha". "Esta decisión se adopta en coherencia con los hechos que han sido objeto de conocimiento público y en atención a un deber de compromiso con la veracidad, con la finalidad de no interferir en el normal funcionamiento de la organización administrativa ni en el desarrollo del trabajo de los equipos técnicos y funcionarios con los que he venido colaborando", ha rematado.

Por su parte, fuentes del Ayuntamiento de Móstoles han destacado a Europa Press que se incorporó como coordinadora de Digitalización y Nuevas Tecnologías en 2023 y "tras la salida de la entonces concejal del área, mantuvo sus funciones, atendiendo a criterios de profesionalidad y capacidad".