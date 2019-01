Carmena admite que "en principio" no ha pensado en Julio Rodríguez para su Gobierno si repite como alcaldesa

Actualizado 23/01/2019 10:56:46 CET

MADRID, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha admitido este miércoles que "en principio" no ha pensado en el secretario general de Podemos Madrid, Julio Rodríguez, para incluirle en su gobierno en el caso de que repitiera como regidora de la capital.

"En principio no he pensado en él", ha dicho Carmena, en una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press, donde ha reconocido que "quizá" no lo ha hecho porque tiene una "excesiva vinculación en unas elecciones que se han producido en una estructura política", en referencia a Podemos.

Tras decir que es "majo" y "estupendo", ha reconocido hasta en tres ocasiones que no ha pensando en él. "En principio no, no he pensado en él, si estuviera interesado para llevar el área de Policía, por ejemplo, a lo mejor sí, pero en principio no he pensado en él", ha reiterado Carmena, quien cree que puede ser "excelente" y que además, es "agradable, interesante" y con "experiencia en dirigir cuerpos".

En este sentido y preguntada por las listas de Más Madrid, ha indicado que si ella tiene que dirigir un equipo, "dirige la orquesta", y, por lo tanto, tiene las competencias para decidir quién quiere que la acompañe. "No voy a aceptar a alguien impuesto, no tiene sentido", ha añadido.

No obstante, sí que ha dicho que puede oír "sugerencias" en el sentido de que alguien le diga que conoce a una persona que es "extraordinaria" y que, por ejemplo, puede llevar el área de feminismo, al que el Ayuntamiento quiere dar "mucha importancia". "Puedo escuchar o hablar pero no una imposición de un partido porque tiene que haber dos, cuatro o uno", ha insistido.

También ha sido preguntada por una información que adelanta 'El Confidencial' sobre que María Garzón, hija del exmagistrado Baltasar Garzón, es la favorita de Actúa para intentar incurrir en la lista de Más Madrid. Carmena ha indicado que no conoce nada al respecto porque es la primera vez que lo oye.

Tampoco cree que vaya a haber una candidatura alternativa de IU en el Ayuntamiento. "Tengo la idea de que no se va a presentar aparte pero puedo estar equivocada", ha dicho, para añadir que lo que sí desconoce es qué va a hacer Ganemos.