Carmena asegura a la oposición que no se ve reflejada en la imagen que dibujan de ella: "¿Seguro que hablan de mí?"

Publicado 22/04/2019 11:19:54 CET

MADRID, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha asegurado a la oposición en la comisión de Cultura que no se ve reflejada en la imagen que dibujan de ella. "¿Seguro que hablan de mí?", ha preguntado en la última comisión del ramo de la legislatura a las concejalas Mar Espinar (PSOE), Isabel Rosell (PP) y Sofía Miranda (Cs).

"Me resulta difícil entender esa cosa compleja en la que me quieren ver, que sé que no es así pero es por el diálogo político", ha lanzado a las concejalas de la oposición, quienes han coincidido en las duras críticas a Ahora Madrid en la gestión cultural de la ciudad.

Carmena ha abogado por el diálogo de la empatía frente al de la deformación del otro porque "cuando se convierte al otro en un monstruo es muy difícil que haya colaboración".

(Habrá ampliación)