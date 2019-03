Carmena celebra que Madrid "es violeta, feminista" y avisa de que "no habrá marcha atrás" porque es "necesario"

Publicado 08/03/2019 13:46:49 CET

MADRID, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha celebrado este viernes, 8 de marzo, que la capital de España "es violeta, es feminista", y ha avisado de que esta "fuerza imparable" del feminismo "no tendrá marcha atrás; no la puede haber" porque es un movimiento "necesario".

Con motivo del Día de la Mujer, la regidora madrileña ha hablado ante una palza de Cibeles teñida de violeta. Carmena ha dado la bienvenida "a todas, todos y todes". "No sabéis el orgullo que significa para la corporación municipal ver el poder violeta; Madrid es violeta, Madrid es feminista. Y el Ayuntamiento lleva año tras año diciendo Madrid por el feminismo", ha apuntado a continuación.

De "movimiento extraordinariamente progresista" ha calificado Manuela Carmena el feminismo, ya que "su esencia es el progreso, porque lo que consigue, y mucho ya se ha conseguido, es igualdad, e igualdad es el sinónimo de democracia, y democracia e igualdad son sinónimo de avance, de mejora de la humanidad".

Carmena ha apuntado que el feminismo es "necesario" y se ha referido a "nuevas reinterpretaciones no posibles del feminismo" escuchadas "estos días", por lo que ha precisado que "el feminismo es una fuerza imparable de progreso".

"No va a haber paso atrás, no lo puede haber, porque la humanidad afortunadamente camina hacia adelante, y por eso el feminismo seguirá hacia adelante y no habrá marcha atrás, no la puede haber, porque está reñida con el género último, la última definición de la humanidad, que busca su progreso, su bienestar. El feminismo va a seguir adelante", ha lanzado entre aplausos.

La alcaldesa madrileña ha avanzado que "en el Ayuntamiento este año la huelga ha sido casi el doble que el año pasado", una muestra de que "se camina hacia adelante". Tras felicitar el Día de la Mujer, Carmena ha añadido que las mujeres feministas luchan conscientes del "enorme placer" que sienten "por ser mujeres luchadoras por el feminismo". "Arrastramos detrás de nosotras esta nueva visión de la historia", ha concluido.