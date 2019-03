Huelga feminista 8 de marzo 2019 | Directo: sonora cacerolada en la Puerta del Sol de Madrid como pistoletazo de salida

Por segundo año consecutivo se celebra una huelga feminista de 24 horas el próximo viernes 8 de marzo, día en el que además se celebrarán manifestaciones en toda España porque, según el manifiesto, las vidas de las mujeres "siguen marcadas por las desigualdades, por las violencias machistas, por la precariedady la no corresponsabilidad ni de los hombres ni del Estado". La manifestación que se prevé más numerosa es la de Madrid, que comenzará a las 19:00 y tendrá el mismo recorrido que el año pasado , desde la Estación de Atocha hasta Plaza de España, pasando por el Paseo del Prado y Gran Vía. En el caso de Barcelona, la marcha empezará media hora antes y recorrido será más largo que la convocatoria anterior, ya que partirá de Plaza de España y concluirá en Plaza de Cataluña.

