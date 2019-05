Carmena convoca mañana a los grupos para analizar la posibilidad de convocar un pleno para Nuevo Norte

Publicado 20/05/2019 12:45:04 CET

MADRID, 20 May. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha enviado una carta hoy a los grupos municipales para celebrar mañana martes una reunión y analizar su posicionamiento sobre la posible convocatoria de una comisión de Desarrollo Urbano Sostenible y un pleno de carácter extraordinario y urgente para aprobar inicialmente Madrid Nuevo Norte, siempre que legalmente fuera viable, ya que el Ayuntamiento debe completar antes el expediente en el sentido en el que demanda la Comunidad.

Carmena ha explicado desde Plaza Elípica que el informe de impacto ambiental firmado por la Comunidad ha llegado hoy a Cibeles a las 9.35 horas. El delegado de Desarrollo Urbano Sostenible, José Manuel Calvo, ha detallado que se trata de un documento extenso, de unas 135 páginas, que ya está en manos de los servicios técnicos municipales. Es consciente de que van contrarreloj porque en el Ayuntamiento no han contado "con ningún adelanto de la Comunidad".

"Parecería, no quiero decirlo, que no quieren (en la Comunidad) que lo aprobemos", ha manifestado la alcaldesa. Preguntada segundos antes sobre qué le parecen esos tiempos de respuesta por parte de la Comunidad, la regidora ha contestado que prefería no contestar pero "hay silencios que explican más que las palabras".

LA VOLUNTAD DE CARMENA ES "HACER TODO LO POSIBLE" POR APROBARLO

Manuela Carmena ha subrayado que en su voluntad "está hacer todo lo posible" para aprobar el plan. "Sería maravilloso que se pudiera aprobar tras tantos años sin resolver una planificación necesaria en el norte de Madrid", ha contestado, antes de matizar que "éste no es el Plan Chamartín", al que el Ayuntamiento renunció y por eso se dirigió una demanda contra ella.

"Esto es algo completamente diferente y nosotros seríamos felices de aprobarlo pero es que nos lo ha mandado la Comunidad en unos límites en los que no sé si tenemos posibilidad legal de hacerlo. Vamos a estudiarlo todo, estudiar si todos los grupos están de acuerdo en que se pueda llevar a cabo", ha declarado.