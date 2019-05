Carmena entiende que Iglesias quiera entrar en un gobierno de coalición y destaca de él sus reivindicaciones sociales

Publicado 07/05/2019 10:33:30 CET

No quiere "hacer leña del árbol caído" con Casado pero cree que la estrategia del insulto no le salió bien. De Vox no entiende que quieran volver al siglo XV

MADRID, 7 May. (EUROPA PRESS) -

La candidata de Más Madrid y alcaldesa de la capital, Manuela Carmena, entiende que el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, quiera entrar en un gobierno de coalición con el PSOE y ha destacado del líder de la formación morada las reivindicaciones sociales que ha hecho y de las que se puede beneficiar el gobierno socialista.

En una entrevista en TVE, recogida por Europa Press, Carmena ha puesto en el centro la importancia de que "haya un gobierno estable" en la Nación, así como que la sociedad española comience a acostumbrarse "a hablar y olvidar los horrores de los insultos y las descalificaciones de la campaña", sobre todo porque esa estrategia no ha parecido salirle bien al PP de Pablo Casado, aunque sin citar de modo directo al presidente popular, "para no hacer más leña".

"Es paradójico, y sabemos a quién me refiero y que no diré por no hacer más leña, que un candidato que ha optado por insultar sistemáticamente a otro y luego como que no ha pasado nada. Es una imagen desastrosa para los niños y para la sociedad", ha lamentado.

Carmena, además, ha puesto el foco en la importancia de desarrollar "experiencias interesantes" como la de los gobiernos en coalición y se ha desmarcado de la imagen que se quiere dar de los dos frentes en una realidad en la que hay "quien cuestiona la idea del progreso o que traten de negativizarlo", que es tanto como "un suicidio de la historia". "Si la historia ha evolucionado es por el progreso, si los trabajadores tienen derechos es por el progreso, si las mujeres tienen derechos es por el progreso", ha argumentado.

Sin embargo, "hay otro sector que, muy inexplicablemente, habla de la reconquista", ha lanzado refiriéndose a Vox y a un mundo "que nada tiene que ver con el siglo XXI", donde las personas "viven más felices que en la España del siglo XV" donde parecen querer volver.