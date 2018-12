Carmena lamenta que la Justicia se haya convertido en "una cápsula ajena a la realidad"

Publicado 05/12/2018 20:23:15 CET

MADRID, 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha lamentado este miércoles que la justicia se haya convertido "en una cápsula ajena a la realidad", un "aislamiento genera frustración al no poder resolver los problemas que querría".

Así lo ha expresado durante la inauguración de las jornadas 'Yo soy inocente y tonto', que analiza la relación de la justicia y el lenguaje en Conde Duque. Un ciclo de actividades desde hoy y hasta el próximo domingo incidirán en esta relación.

Durante la presentación de las jornadas han intervenido el docente y trabajador cultural Miguel Ángel Martínez; el creador escénico Vicente Arlandis y Carmena, quien ha analizado la cuestión de las actividades desde su experiencia como jurista.

La regidora madrileña ha destacado que la concepción social de la política se ha convertido en un "conjunto de tópicos que impiden hacer un análisis real que acerque este mundo a la realidad social".

A lo largo de los cinco días que duran las jornadas, se proyectarán tres películas ('The Making of Justice', 'Boye' y 'The Moscow Trials') que abordan la justicia desde la teatralidad, actos de justicia paralela que buscan explorar el acto de 'juzgar' fuera del ámbito judicial ; y una charla sobre activistas del barrio valenciano del Cabañal y su lucha judicial para que no lo demoliesen.

Martínez y Arlandis, comisarios del ciclo, han explicado en la presentación del ciclo de actividades que la idea nace a raíz de la condena al padre de Vicente Arlandis, que tuvo que pasar 13 años en al cárcel por un asesinato que no cometió.

"Creemos que este no es un caso aislado, que puede pasar en cualquier pueblo y queremos analizar qué papel juega el lenguaje y la teatralidad en la justicia contemporánea", ha asegurado Martínez. Han explicado que estas jornadas son la tercera vía con la que el creador escénico ha roto el silencio sobre el caso de su padre, tras editar un libro y desarrollar permormances respecto al caso.

Manuela Carmena ha alabado el enfoque de las jornadas, calificado de "absolutamente fantástico", ya que durante los 30 años que fue jueza detectó "muchos errores" en la justicia.

El principal defecto, desde el punto de vista de la alcaldesa, es que la relación entre los procesados y la justicia es un monólogo. "El problema es que no se trata de un diálogo, no se puede solucionar el conflicto si todo se basa en monólogos litúrgicos", ha asegurado.