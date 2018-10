Carmena lamenta que en nueva política están "muy enraizados" en formas "de toda la vida"

Publicado 23/11/2015 20:51:53 CET

"Con reuniones eternas, con discusiones absurdas. Lo de toda la vida", expone en el último libro de Maruja Torres

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha lamentado que entre los representantes de la 'nueva política', con independencia de ser "unos chicos jóvenes y fantásticos con una gran voluntad de cambio", estén también "muy enraizados en hacer la política de izquierdas de toda la vida".

"Me hablaban de hacer reuniones eternas, con discusiones absurdas. Lo de toda la vida", expone en el libro a modo de reflexiones firmado por la escritora y periodista Maruja Torres, que se presenta este martes.

La primera edil narra cómo se presentó en su primer acto como candidata, con la intención de dar a entender que no era un mitin al uso sino una especie de entrevista de trabajo, con los candidatos de Ahora Madrid como entrevistados. Lo mejor de eso era "lo horizontal" que resultaba.

Sin embargo, en una ocasión Podemos les pidió que celebraran un mitin. "Vino uno y se subió a un podio. Habló sobre Europa, la explotación... Luego vino gente a preguntarnos por qué ese señor se había subido a un podio, con lo horizontal que estaba siendo todo", recuerda. Esto le lleva a plantear que la cultura popular siempre ha sido liderada por una izquierda "incapaz de renovarse".

EL 15M Y LA MANICURA DE LOS POLÍTICOS

Cree que al 15M se le deben "muchísimas cosas". "Consiguieron que los políticos tuvieran que hacerse algún tipo de manicura. Cuando escucho al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, decir que es un señor normal y que le gusta la gente, digo, qué barbaridad y qué manicura se han hecho estos tíos", lanza.

Carmena se vuelve a definir como "absolutamente independiente". "He descubierto que el activismo actual es tan anticuado como la política tradicional clásica. Vamos, que la casta está a los dos lados. A mí me han tenido, al principio, como un regalo y como a una señora mayor a quien no sabían cómo tratar", lanza.

LE PREOCUPA MÁS "EL NACIONALISMO ESPAÑOL QUE EL OTRO"

También reflexiona sobre el nacionalismo, que reconoce que no le gusta. Le preocupa más "el español que el otro porque tiene un origen facha y es dominante". "Para mí vivir en Barcelona fue una vacuna definitivamente", ha asegurado.