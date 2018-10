Carmena ve un éxito el 8M, señala al "machismo como causa de la violencia" y libera al feminismo de etiquetas políticas

Publicado 09/03/2018 11:19:03 CET

MADRID, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha calificado de "éxito" y de "jornada histórica" la de ayer, 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, ha identificado al machismo como "causa de la violencia" y ha descrito al movimiento feminista como "transversal porque no tiene que ver con las etiquetas políticas".

Lo ha hecho tras inaugurar el primer Congreso Europeo 'Igualdad de género en los cuerpos policiales', donde no ha podido confirmar si, como ayer se planteó en algunos medios de comunicación, pudo ser la manifestación más multitudinaria que ha acogido Madrid. "Eso se decía pero no entiendo nada de cifras, ni la más remota idea. Pero sí vi a muchísima gente", ha contestado.

La regidora acudió ayer a la manifestación, como lo hizo también su hija y su nieta, ha contado. Ha descrito la de ayer como una "jornada histórica", clave para "ver de otra manera la relación que tienen que tener las mujeres en el mundo". "Creo que fue un éxito sin saber todavía las cifras pero al pasearse por Madrid ayer ya por la mañana se veía, estaba lleno de mujeres", ha indicado.

El mensaje de la jornada feminista de ayer debe ser la reflexión acerca de que "detrás del machismo está la violencia y no se puede disociar una cosa de la otra". "Viendo el número de feminicidios en México, en Estados Unidos, en Europa... es intolerable que haya esa violencia y que no abordemos definitivamente cuál es la causa de la violencia, el machismo como causa de la violencia", ha resaltado.

"Tenemos que aprovechar este momento histórico para darnos cuenta de que no hay una relación correcta entre los hombres y las mujeres. ¿Cómo es posible que haya una violencia de género, que haya hombres que se dediquen a matar a mujeres? No lo podemos tolerar", ha reivindicado. La alcaldesa ha señalado que la clave está en que "la violencia no es femenina, es masculina, machista".

Se trata de "cambiar las conductas". Para eso, por ejemplo, el Ayuntamiento de Madrid colabora con los centros educativos poniendo en marcha servicios de mediación para resolver el conflicto mediante el diálogo y no "darse de tortas en el patio".

Carmena tiene claro que la causa del feminismo "no tiene marcha atrás" para, a continuación, diferenciar entre la igualdad legal y la real. La regidora ha instado a ir a las causas de la desigualdad, que pasan fundamentalmente por "una concepción machista del poder, de la sociedad".