Carolina Cordero y Cristina Hernández encabezarán las candidaturas de IU para la Comunidad y el Ayuntamiento en 2027

Carolina Cordero, candidata de IU a la Comunidad - IU MADRID

MADRID 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

Carolina Cordero y Cristina Hernández, ambas de 'IU es su militancia', se han impuesto en las primarias de Izquierda Unida Madrid y encabezarán las listas para la Comunidad y el Ayuntamiento, respectivamente, en las elecciones autonómicas y municipales previstas para la primavera de 2027.

Los resultados provisionales se dieron a conocer este lunes, tras la apertura de las urnas por parte de la Junta Electoral Regional, y con una participación del 65,2% en el caso de la Asamblea y del 72,1% en el del Consistorio, ha informado IU en un comunicado.

En concreto, en el proceso para elegir la candidatura a la Asamblea de Madrid, la lista 'IU es su militancia', encabezada por Carolina Cordero, ha obtenido el 66,5% de los votos, frente al 32,6% de 'Madrid para quien la sostiene', encabezada por Yolanda Hidalgo. Los votos en blanco han representado el 0,9%.

Por su parte, en las primarias de IU Madrid Ciudad para elegir la candidatura al Ayuntamiento de Madrid, 'IU es su militancia', encabezada por Cristina Hernández, ha conseguido el 59,2% de los votos. La candidatura 'Madrid, de nuevo', encabezada por Daniel Jiménez, ha obtenido el 40,3%, mientras que los votos en blanco han supuesto el 0,5%.

En un comunicado, la formación ha destacado que tanto la lista de Carolina Cordero para la Comunidad, como de Cristina Hernández para el Ayuntamiento, han ampliado los apoyos recibidos entre militantes y simpatizantes durante las últimas primarias a las coordinadoras generales celebradas hace un año y durante la primavera pasada, respectivamente.

"Estamos ante un curso político decisivo para la clase trabajadora madrileña. Las próximas elecciones autonómicas nos dan la oportunidad de echar de una vez por todas a un gobierno que lleva demasiado tiempo dando la espalda a los problemas de la mayoría de la gente y, por eso, desde Izquierda Unida Madrid nos estamos preparando para incidir con toda la fuerza posible en la institución. Nuestra presencia es garantía de que los conflictos de la calle llegan hasta las esferas de decisión política", ha destacado Carolina Cordero.

En esta línea, ha remarcado que la Comunidad de Madrid se ha convertido "en la región más desigual del país con múltiples conflictos superpuestos como la huelga indefinida de las educadoras infantiles y de educación, las múltiples protestas por la Sanidad pública o las reivindicaciones de los bomberos forestales y por la vivienda".

"Frente a la presidenta de los 'aticazos' proponemos un modelo de región en el que las madrileñas y madrileños en su conjunto podamos vivir con dignidad y no malvivir, como ocurre con Ayuso y el Partido Popular", ha zanjado.

Por su parte, Cristina Hernández ha puesto sobre la mesa un modelo para conseguir convertir la ciudad en un sitio donde se pueda vivir con "dignidad". "Madrid no puede seguir siendo una ciudad en la que cada vez resulta más difícil vivir. No podemos normalizar que el problema de la vivienda expulse a las vecinas y vecinos, que falten servicios públicos o que nuestros barrios pierdan espacios de encuentro y convivencia", ha subrayado.

En este sentido, ha apelado a la fuerza colectiva y al poder de los barrios. "Frente a una ciudad organizada alrededor del negocio, defendemos una ciudad organizada alrededor de la vida. Una Madrid con vivienda digna, servicios públicos fuertes, barrios cuidados y oportunidades para todas y todos. Y queremos hacerlo como sabemos hacerlo: colectivamente. Esta candidatura es fruto del trabajo de muchas compañeras y compañeros que llevan años construyendo alternativas desde los barrios. Ahora queremos que esa fuerza colectiva también esté presente en el Ayuntamiento", ha dicho.

Desde IU Madrid han subrayado que, una vez culminado el proceso de primarias, ahora "es el momento de la unidad, de ir todas a una" y generar las condiciones para un frente lo más amplio posible junto a las organizaciones políticas y sociales con las que comparten objetivos políticos muy concretos: echar a las derechas de Madrid, recuperar los servicios públicos madrileños y garantizar vivienda asequible a las para todas las madrileñas y madrileños.