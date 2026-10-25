La carrera Memorial de Bomberos en Arganda reúne a 1.400 corredores para rendir homenaje a los profesionales fallecidos

La Comunidad de Madrid ha reunido hoy a 1.400 corredores en la XXXII edición de la carrera Memorial de Bomberos, que rinde homenaje a los profesionales del Cuerpo regional que han fallecido en acto de servicio. Participa el consejero, Carlos Novillo. - COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

La XXXII edición de la carrera Memorial de Bomberos se ha celebrado este domingo en Arganda del Rey con la participación de 1.400 corredores para rendir homenaje a los profesionales del Cuerpo regional que han fallecido en acto de servicio.

El consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, Carlos Novillo, ha participado en esta prueba popular de 7,5 kilómetros, con salida y llegada en el Parque de Bomberos del municipio.

Además de esta modalidad abierta al público general, el Ejecutivo autonómico ha indicado en un comunicado que se ha celebrado una especial en la que estos profesionales han competido ataviados con el uniforme de intervención. Antes de empezar, los participantes han guardado un minuto de silencio para homenajear a los compañeros que han perdido la vida.

Tras la entrega de trofeos, se han llevado a cabo otras actividades, como una exhibición de rescate en accidente de tráfico y en altura, concursos de remo y una prueba de Ultimate FireFighter, una práctica deportiva que engloba labores propias del trabajo de estos servidores públicos.

En declaraciones remitidas a los medios, Novillo ha destacado que, este encuentro, es "un día muy bonito para compartir" entre los bomberos y sus familias. "Tiene ese sentimiento de pertenencia a un cuerpo y a una familia como es el Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid", ha subrayado.