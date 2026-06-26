Casa 47 aprueba una aportación de 140 millones para impulsar Nuevo Barrio Campamento

Casa 47 aporta 140 millones de euros para el desarrollo de las obras de urbanización de 'Nuevo Barrio Campamento' - MINISTERIO DE VIVIENDA

MADRID 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Rector de Casa 47 ha aprobado este viernes una aportación de 140 millones de euros a la Junta de Compensación de la actuación residencial Nuevo Barrio Campamento, con 10.700 nuevas viviendas asequibles proyectadas en esta zona de Latina.

En un comunicado, Casa 47, la entidad estatal de Vivienda titular del 98% de la superficie, ha concretado que esta aportación se destinará a hacer frente a los gastos que sean fijados para el desarrollo del ámbito por la Junta de Compensación, la entidad administrativa que fue constituida el pasado mes de abril para representar a todos los propietarios.

En concreto, se financiará el desarrollo del planeamiento urbanístico, la ejecución de las obras de urbanización en sus fases 1 y 2 y en su caso las conexiones exteriores necesarias que garanticen la funcionalidad de las mismas, además de los costes de funcionamiento y gestión.

AVANCE DE LOS TRABAJOS

En cuanto al avance de las obras, que arrancaron a principios de año con el derribo de infraestructuras, Casa 47 ha explicado que continúa avanzando en la ejecución de las obras de demolición de los edificios no protegidos y en la redacción del proyecto de urbanización, que se encuentra pendiente de que el Ayuntamiento de Madrid proceda a la aprobación definitiva.

Nuevo Barrio Campamento es la actuación de regeneración urbana pública más importante a nivel estatal, con más de 211 hectáreas. En total, están proyectadas en esta zona 10.700 nuevas viviendas asequibles.

VIVIENDAS CIEN POR CIEN ASEQUIBLES

Así, habrá viviendas en propiedad y en alquiler, todas ellas asequibles y promovidas por la empresa pública. Las viviendas serán accesibles para todas aquellas rentas que se sitúen entre 2 y 7,5 veces el IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples) y que no tengan otras propiedades.

En el caso de los alquileres, se fijarán precios que no sobrepasen el 30% de la renta mediana de la zona para garantizar la asequibilidad; en el caso de las ventas, también se asegurarán importes por debajo del precio de mercado.

De las 211 hectáreas (2.110.000 metros cuadrados) de superficie de Nuevo Barrio Campamento, un 25% de los terrenos irá destinado a la construcción de viviendas, mientras que el 75% restante se dedicará a usos públicos a través de equipamientos urbanos, calles, zonas verdes y espacios de disfrute para la ciudadanía.

Ubicado al suroeste de la ciudad de Madrid, a unos 8,5 kilómetros del centro, supondrá una transformación integral de la zona, que pasará a contar con 154.000 metros cuadrados de zonas verdes y más de 5.300 nuevos árboles en la actuación. Igualmente, se dispondrá de una amplia dotación de mobiliario urbano para generar espacios de ocio y actividad física.

Las obras para el soterramiento de la A-5 es uno de los proyectos en paralelo más determinantes para este nuevo barrio, ya que al canalizar por el subsuelo el tráfico de salida de Madrid se contribuirá a la habitabilidad y cohesión del barrio, que ganará accesibilidad y apertura hacia los barrios ya existentes de Campamento, Aluche y Las Águilas.

Además del acceso por carretera a través de una arteria como la A-5, contará con una nueva estación de Metro en el interior del ámbito, que se sumará a una potente red de comunicaciones ya existente, con cinco estaciones de Metro, Metro Ligero y Cercanías dispuestas por el perímetro de la actuación: Colonia Jardín (L10, ML2 y ML3), Campamento (L5), Empalme (L5), Aviación Española (L10) y Cuatro Vientos (L10 y C5).