La casa de Vinicius en La Moraleja sufre un incendio originado en la sauna

MADRID 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La vivienda del futbolista del Real Madrid Vinicius Jr. en la urbanización de La Moraleja, ubicada en el término municipal de Alcobendas, ha sufrido este jueves un pequeño incendio originado en la zona de la sauna, situada en el sótano de la casa.

El incendio podría tener un origen eléctrico y empleados de la vivienda han definido lo ocurrido como "un gran susto", según ha informado inicialmente 'Telemadrid'. Fuentes de emergencias consultadas por Europa Press han señalado que el incendio se ha producido en torno al mediodía.

Los primeros en atender la emergencia en el chalet han sido agentes de la Policía Local de Alcobendas, que han empleado extintores contra el foco del incendio, de tal forma que a la llegada de dos dotaciones de bomberos de la Comunidad de Madrid el fuego estaba prácticamente extinguido.

Las llamas en esta zona de sauna y gimnasio han provocado una gran cantidad de humo que ha subido hasta la planta baja de la vivienda, en la que no había nadie. De hecho, aunque el Summa 112 ha enviado a la zona un dispositivo no ha habido que atender a nadie, según han destacado desde Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid.