'La Casita Vibra Mahou' del Mad Cool concentró a cientos de asistentes para celebrar los diez años del festival

Vibra Mahou - VIBRA MAHOU

MADRID 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

Vibra Mahou ha celebrado sus diez años como patrocinador principal de Mad Cool Festival con 'La Casita Vibra Mahou', un espacio instalado durante las cuatro jornadas del certamen que reunió actuaciones musicales, juegos, concursos y una suite privada para los ganadores de una experiencia VIP.

El espacio de la plataforma musical funcionó entre el 8 y el 11 de julio como punto de encuentro para cientos de asistentes al festival madrileño, con una programación compuesta por música en directo, sesiones de DJ, 'jam sessions' y actividades vinculadas a la cultura cervecera, tal y como han explicado sus organizadores en Radio Intercontinetal Madrid.

Como novedad de esta edición, Vibra Mahou organizó un concurso que permitió a un ganador de cada jornada y a su acompañante disfrutar de traslado exclusivo desde su domicilio, entrada VIP al festival y acceso a una habitación privada situada dentro de 'La Casita'.

La experiencia incluía un registro privado en la suite, equipada con aire acondicionado, nevera, aperitivos, un lote de bienvenida y una zona de descanso para permanecer entre conciertos y resguardarse del calor.

DISTINTAS INICIATIVAS EN UNA DÉCADA

Con esta iniciativa, la marca madrileña ha conmemorado una década de colaboración con Mad Cool, festival del que es patrocinador principal desde su primera edición.

Además, ha desarrollado distintos espacios temáticos en anteriores ediciones, como una pista de coches de choque convertida en escenario en 2019, la 'Disco Moove' en 2022, una tómbola en 2023 y un chiringuito musical en 2024.

En 2025, la plataforma habilitó una zona de juegos inspirada en la serie 'El juego del calamar', en la que participaron más de 600 personas, mientras que este año ha centrado su propuesta también exitosa en 'La Casita' y en la incorporación de la suite privada dentro del recinto.