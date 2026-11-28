Figuras de un puesto del mercadillo navideño de la Plaza Mayor - ACH

MADRID 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

Desde las tradicionales figuras de pastores, castañeras y Reyes Magos hasta las representaciones de dirigentes políticos como Donald Trump, Pedro Sánchez o Isabel Díaz Ayuso, los puestos del mercadillo navideño de la Plaza Mayor mantienen viva la tradición belenista a través de negocios familiares que han pasado de generación en generación y que han sabido adaptarse a las nuevas demandas.

Entre los mercaderes, estaba Jesús, cuya familia se ha dedicado a la venta de figuras de belén desde los años 40 del siglo pasado. "Es un negocio familiar, va pasando de familia en familia" ha explicado en declaraciones a Europa Press.

Su bisabuela comenzó con este negocio que posteriormente heredaron su abuela, su madre y finalmente él, que lleva un par de años trabajando junto a esta última, aunque acude al mercadillo desde pequeño.

El comerciante ha señalado que la venta de productos tradicionalmente asociados a la Navidad, como las zambombas, las panderetas o las caretas, ha disminuido con el paso del tiempo. Sin embargo, la demanda de figuras de belén "más o menos sigue igual".

Entre las piezas más vendidas de su establecimiento se encuentra la castañera, aunque también destaca la figura del olivo. Los fabricantes de estos productos proceden de Cataluña y están elaborados con marmolina. En cuanto a los precios, oscilan entre los cuatro euros de las piezas más pequeñas, y los 15.

A pesar de la estacionalidad a la que se encuentra sometida este negocio, la preparación de la campaña navideña comienza varios meses antes. Los primeros pedidos, según el caso de Jesús, se realizan en marzo, además de nuevas solicitudes que pueden realizar durante la temporada. "Si necesitamos más, eso tarda pocos días. Cuatro o cinco días", ha detallado.

ADAPTACIÓN AL MERCADO, FIGURAS POLÍTICAS Y RELEVO GENERACIONAL

Fernando, dueño de otro puesto que fue abierto por su bisabuelo en 1921, afirma que "los pedidos comienzan en febrero y buena parte se recibe entre septiembre y octubre". Su establecimiento ofrece figuras de fabricación nacional y otras procedentes de China. Se trata de un fenómeno que el mercader atribuye a las distintas demandas de los consumidores. "Ya te tienes que adaptar al mercado", ha enfatizado.

Esta transformación se traduce en la incorporación de personajes de la actualidad política a la tradicional figura del caganer, de origen catalán.

Además, el comerciante ha asegurado que, por el momento, ha agotado las existencias de la figura del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que había recibido hace dos días. Otros dirigentes políticos como Santiago Abascal o Isabel Díaz Ayuso, también cuentan con demanda. "Trump se vende muchísimo también", ha destacado.

Tras décadas de actividad, la continuidad de estos negocios familiares dependerá también del interés de las próximas generaciones. Jesús ha afirmado que tiene una hija, "pero de momento son jóvenes". Fernando, por su parte, considera que "si el día de mañana, ellas quieren, lo tendrán también".

Ambos comerciantes tienen hijas que podrían encargarse de los puestos en el negocio, aunque su incorporación a los mismos no está asegurada por ahora.

CLIENTES QUE REGRESAN CADA NAVIDAD

Por la parte de los demandantes, los comerciantes disfrutan de una clientela habitual que regresa cada Navidad para incorporar nuevas piezas a sus nacimientos. Así, Jesús ha explicado que algunos compradores se trasladan desde fuera de Madrid y disponen de belenes de grandes dimensiones como una pareja que cuenta con uno de "cuatro metros de largo por cuatro de ancho".

Un ejemplo de cliente habitual es Ana, que se encontraba en busca de una figura de un carnicero por encargo de la cofradía de Jesús Nazareno de Palencia. "A la plaza Mayor siempre, todos los años", ha afirmado.

Entre los visitantes al mercado, también están aquellos sin intención de compra como María y Luisa, dos mujeres mayores que mientras pasean por la plaza repasan la evolución de los puestos a las demandas de nuevos clientes. "No entiendo por qué debemos copiar a los americanos con el Papá Noel", se queja una de ellas.