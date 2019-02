Castaño invita a preguntar "a los de paquí pallá" por el precio "milmillonario" del rescate de las radiales

Publicado 07/02/2019 13:48:11 CET

MADRID, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

El delegado de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Madrid, Jorge García Castaño, ha invitado a preguntar "a los de paquí pallá" por el precio "milmillonario" que supone a los bolsillos de la ciudadanía el rescate de las carreteras radiales.

García Castaño ha contestado así en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno después de que un periodista le preguntara por las conversaciones con el PSOE tras las inversiones estatales que supuestamente no acabarán por llegar a Madrid. La portavoz del Ejecutivo, Rita Maestre, ha matizado que se partía de este modo de una premisa "falsa" difundida "por Cs, por Begoña Villacís", que cree que "lo que no ve no existe".

Así, Maestre ha señalado que está "comprobado" que llegarán a Madrid inversiones prometidas, como el apantallamiento en la entrada del AVE en Atocha, incluido en el plan de Adif. García Castaño ha añadido que el Gobierno central invertirá en la ciudad lo mismo que el año pasado pero ha pedido que se tenga en cuenta "la diferencia de que los madrileños han tenido que rescatar las radiales" por culpa de la acción del "partido más corrupto".