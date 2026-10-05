Catrinas, carrozas y sabor mexicano: Madrid estrena un festival de Día de Muertos con un gran desfile hasta Plaza Mayor

Altar de muertos en la Casa de México, a 4 de octubre de 2026, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

Madrid llevará la celebración mexicana del Día de Muertos al corazón de la capital con la primera edición de Ánima Fest, un festival internacional que se celebrará del 29 de octubre al 3 de noviembre y cuyo principal reclamo será un desfile con más de 500 participantes, 100 artistas, dos carrozas monumentales y una fiesta de música y danza en la Plaza Mayor.

Organizado por REM (Recuperación de Espacios y Momentos), con el estado mexicano de Querétaro como socio principal e invitado de esta edición, el encuentro reunirá durante seis días propuestas de arte, gastronomía y folclore, según indican en un comunicado por sus promotores.

Así, el centro de Madrid será escenario el 1 de noviembre, de 16 a 20 horas, de un desfile que recorrerá la Carrera de San Jerónimo, la Puerta del Sol y la calle Mayor hasta desembocar en la Plaza Mayor. Más de 500 participantes, entre ellos 100 artistas, junto a personajes tradicionales y dos carrozas monumentales, formarán parte de esta celebración, que también permitirá la participación del público mediante inscripción previa.

La jornada continuará a las 20.30 horas con una fiesta queretana en la Plaza Mayor, donde las actuaciones de música y danza acercarán al público las tradiciones del estado invitado.

ARTESANÍA, TALLERES Y GASTRONOMÍA

La programación se extenderá a Chamberí con un mercado mexicano de artesanía, textiles y gastronomía. La plaza del distrito acogerá, del 29 de octubre al 2 de noviembre, instalaciones artísticas y talleres dirigidos a todos los públicos.

Por su parte, el Círculo de Bellas Artes se incorporará al festival entre el 29 de octubre y el 1 de noviembre con instalaciones y actividades inspiradas en la cultura de Querétaro.

La cocina será otro de los ejes del encuentro, con propuestas que explorarán los vínculos entre las gastronomías mexicana y española y la colaboración de chefs de ambos países.

El festival incluirá asimismo una mesa redonda retransmitida por internet que abordará la relación entre tradición, cultura y sociedad, con una reflexión sobre las formas de entender la vida y la muerte en México.

Los organizadores plantean Ánima Fest como un espacio de diálogo entre México y Madrid a partir del Día de Muertos, una celebración en la que las familias recuerdan y honran a sus difuntos. El lanzamiento oficial tendrá lugar el 29 de octubre e incluirá una presentación artística de danza tradicional queretana, como muestra de la riqueza cultural del estado invitado.