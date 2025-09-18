CCOO acusa a la Comunidad de "impedir que se formen ciudadanos libres" al "prohibir" banderas de Palestina en colegios

La secretaria general de CCOO Madrid, Paloma López, atiende a los medios de comunicación, en la iglesia de San Carlos Borromeo, a 9 de septiembre de 2025, en Madrid (España). - Matias Chiofalo - Europa Press

Alerta de que el IES García Márquez de Leganés ha recibido "instrucción verbal" para no utilizar la palabra "genocidio"

MADRID, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de CC.OO. Madrid, Paloma López, ha acusado este jueves al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso de "impedir que se formen ciudadanos libres" al "prohibir" banderas de Palestina en centros de educativos en la región.

Así lo ha manifestado tras presentar ante los medios de comunicación el 'Informe Estructura Salarial en la Comunidad de Madrid' en la sede del sindicato, donde ha alertado de que el IES García Márquez de Leganés ha recibido "una instrucción verbal" para no utilizar la palabra "genocidio" o "Gaza" y la bandera de Palestina.

"Han recibido una instrucción verbal de la Dirección de Área Territorial (DAT) diciendo que no pueden utilizar ni banderas que no son institucionales, ni pueden utilizar las palabras genocidio, ni Palestina a la hora de hacer cualquier tipo de actividad o lo que se vaya a realizar. Esto desde nuestro punto de vista es limitar la libertad de expresión", ha remarcado.

Tal y como avanzó 'El País' y confirmó un portavoz de la plataforma Marea Palestina a Europa Press, algunos colegios han recibido desde hace unos días "una inspección" para retirar toda simbología que tenga que ver con Palestina. Desde la Consejería que lidera Emilio Viciana negaron que se haya dado alguna instrucción general sobre banderas o cualquier otro aspecto.

"Únicamente cuando las Direcciones de Área Territorial conocen que algún centro quiere organizar actividades que pudieran tener relación con alguna cuestión política, recuerdan a los directores que los centros educativos deben ser absolutamente apolíticos", precisaron a Europa Press.

LA EDUCACIÓN ESTÁ "PARA FORMAR CIUDADANOS LIBRES"

López ve "una clara discriminación" en esta situación porque "con la guerra de Ucrania ha habido campañas en colegios, pero se prohíbe, precisamente, con el genocidio que se está sucediendo en Gaza". Ha censurado que esta decisión "sí es política en los centros educativos e impedir que se formen ciudadanos libres".

"La educación está para formar ciudadanos libres que tengan un pensamiento generado autónomamente con toda la información que tengan. Se está limitando la libertad de expresión y se está generando adoctrinamiento por parte de la Comunidad de Madrid y de las direcciones territoriales que están dando estas instrucciones verbales", ha criticado.

Asimismo, desde el sindicato han asegurado que las familias del centro educativo del municipio de Leganés se concentrarán en las puertas del instituto para que "pare el genocidio de Gaza y llenarlo de banderas de Palestina. "Ahí estaremos", han añadido.

LA COMUNIDAD, "EN EL LADO OSCURO"

Asimismo, la secretaria general de CC.OO. Madrid ha acusado al Gobierno regional de estar "en el lado oscuro de la historia" por "negar" la situación que hay en Palestina. Ha avanzado que desde el sindicato van a poner "todos los mecanismos para visibilizar lo que está sucediendo en Gaza".

En este sentido, ha exigido a la Consejería de Educación que dé explicaciones sobre las instrucciones verbales que se han dado y ha defendido que la población española, especialmente la madrileña, "es muy sensible con este tema".

"Supongo que Díaz Ayuso no tiene televisión en su casa y por tanto no ve qué es lo que está sucediendo. O a lo mejor es que tiene demasiados hooligans en su gobierno o cerca, como (el secretario general del PP de Madrid) Alfonso Serrano, insultando al conjunto de la población por defender las libertades y los derechos", ha censurado.