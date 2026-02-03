CCOO alerta de una "insoportable brecha de género" en el mercado laboral madrileño y exige políticas activas de empleo

Varias personas hacen cola para entrar en una Oficina de Empleo, a 3 de febrero de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

CC.OO. ha alertado de una "insoportable brecha de género" en el mercado laboral madrileño y ha exigido más políticas activas de empleo que "fomenten la empleabilidad y la formación de las personas trabajadoras".

Lo ha expresado este martes el responsable de Empleo y Nuevas Realidad del sindicato, Miguel Ángel Ruiz, tras conocerse que el número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo (antiguo Inem) en la Comunidad de Madrid subió un 1,33% en enero con 3.659 desempleados más en relación al mes de diciembre, hasta alcanzar la cifra global de 278.589 personas en paro en la región.

Este número total de desempleados es la cifra más baja en un mes de enero desde 2008. Desde el inicio de la serie histórica comparable, en 1996, el paro ha subido en enero la mayoría de veces (28 veces) mientras que sólo ha bajado en una ocasión.

Según datos publicados este martes por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, en el último año, con respecto a enero de 2025, se han registrado 8.981 desempleados menos en la región madrileña, lo que supone un descenso interanual del 3,12%.

Por su parte, la afiliación a la Seguridad Social en la Comunidad de Madrid durante el mes de enero descendió un 0,96% en relación al mes anterior, y perdió una media de 37.488 cotizantes, según los datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones publicados este martes.

"Estos datos constatan sobre todo el mantenimiento de la insoportable brecha de género que hay en nuestro mercado laboral, 60% de mujeres en desempleo por un 40% de hombres, que además las mujeres están condenadas a la pobreza laboral porque se ven abocadas a los contratos temporales y parciales", ha advertido.

Asimismo, el sindicato ha exigido "apoyar el desarrollo y fortalecer" la Estrategia de Madrid por el Empleo para "lograr unos empleos de mayor calidad y con derechos laborales".