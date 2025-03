CCOO alerta que los salarios en construcción en la región son 201 euros menos que la media nacional: "Es insostenible"

Recuerda que la Comunidad de Madrid es "el tercer territorio más caro para vivir"

MADRID, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

CC.OO. de Madrid ha alertado que los salarios en construcción en la Comunidad son 201 euros menos que la media nacional y que la región ocupa la posición número 26 de España en suelos en este sector --en relación con las 52 provincias--, cuando es "el tercer territorio más caro para vivir".

Así lo ha detallado en una rueda de prensa para presentar su informe 'Comparativa salarial del sector de la construcción', que indica que los sueldos regionales (23.881) son 201,40 euros menos que la media nacional (24.049). La secretaria general de CC.OO Madrid, Paloma López, ha calificado estas condiciones como una "situación insostenible" para los trabajadores.

En lo que se refiere a datos mensuales, el informe cifra en 2.149 euros el salario mensual medio en el sector de la construcción. Según el sindicato, los trabajadores dedican un 78,82% de sus ingresos a cubrir sus costes de vida.

A raíz de estos datos, CC.OO. aprecia "un deterioro en la vida de algunas personas trabajadoras que tienen que dedicar un porcentaje muy elevado a vivir en la Comunidad de Madrid". Explican que un técnico superior dedica el 69% al coste de vida y un administrativo, que es una de las categorías más comunes, supera el 100%.

PÉRDIDA DE MANO DE OBRA

El responsable de Construcción de Comisión Sobreras del Hábitat de Madrid, David Juan Pérez, ha explicado que la necesidad de mejora de las condiciones laborales llega porque han detectado "un retroceso respecto a la mano de obra, sobre todo cualificada, en el sector de la construcción".

"El salario medio anual son en torno a 23.000-24.000 euros en Madrid, en Barcelona en torno a los 30.000 y en Baleares en torno a los 28.000. ¿Qué significa esto? Que Madrid está dedicando de su salario en torno al 78,82%, cuando Barcelona dedica 68,91% y Baleares 63,97%", ha criticado Pérez.

El sindicato considera que el sector "no es atractivo" ya no solo por el salario, sino por las condiciones laborales, horarios y horas extra que se realizan. En este sentido, Pérez ha insistido en la idea de un "dumping social", lo que se traduce en un retroceso en condiciones por la subida de los precios de la vivienda, el éxodo de empleados a otras regiones y no poder "mantener un nivel de vida digno".

AUMENTO DE LA SINIESTRALIDAD

La secretaria general ha comunicado que, en los últimos dos años, han detectado un aumento de la siniestralidad en el sector. "Mientras que antes no se registraban caídas en altura con frecuencia, hemos vuelto a tenerlas de manera preocupante", ha señalado. Entre las causas, achacan la subida al exceso de horas de trabajo, el incremento de la carga laboral y la relajación de las medidas de seguridad por parte de las empresas.

"Las empresas pretenden que un trabajador esté 12 horas en el tajo, que trabaje los fines de semana y los festivos. Es un retroceso absoluto", ha reprochado. Este desgaste, ha asegurado, es un factor en el aumento de los accidentes laborales.

Como ejemplo de esta situación, la líder del sindicato en Madrid ha recordado la muerte de un trabajador de 73 años hace dos semanas. La media de edad en este área laboral se sitúa en torno a los 56 años.

CRITICAS A LA PATRONAL

López también ha acusado a la patronal de buscar en su propuesta de "flexibilización" de horarios, una extensión de las jornadas laborales para que los trabajadores acudan a sus puestos en fines de semana y festivos "para poder cumplir los plazos de las obras, salvar sus plazos y sus intereses".

El sindicato no ve esta una opción para atraer a perfiles más jóvenes al sector, sino que cree que se les "está echando". En este sentido, censuran que "desde la Comunidad de Madrid no se esté produciendo ninguna propuesta" para mejorar las condiciones ni atraer a personal cualificado.

"Es curioso que desde la pandemia los beneficios salariales hayan crecido", ha apreciado la secretaria general, que utiliza este hecho para afirmar que "hay margen" para subir los salarios de los trabajadores del sector.

CC.OO. considera que si no se llega a un acuerdo en el convenio "todavía haría más falta mano de obra" y los sindicatos, tras negociarlo entre ellos, llamarían a movilizaciones. "Es imposible que se pueda mantener una familia con los salarios de la construcción en Madrid (...) Las mismas empresas que en otros territorios pagan más de 50.000 euros y en la Comunidad solo pagan 31.000 euros", ha criticado Pérez.