CCOO censura el "intento de borrar la memoria democrática" de la Real Casa de Correos

Archivo - Exterior de la Real Casa de Correos - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 19 May. (EUROPA PRESS) -

CC.OO. de Madrid ha trasladado este martes su "firme rechazo" a la suspensión cautelar de la declaración de la Real Casa de Correos como Lugar de Memoria Democrática y ha censurado la estrategia de la Comunidad de Madrid "que pretende impedir el reconocimiento institucional de la represión franquista vinculada a este edificio".

"Tratar de ocultar este pasado bajo argumentos relacionados con la imagen creemos que supone una grave irresponsabilidad democrática y política. La memoria de las víctimas no degrada a las instituciones, por el contrario, la dignifica", ha resaltado Daniel Gismero, secretario de Cultura y Memoria Democrática del sindicato.

La Audiencia Nacional ha suspendido de forma cautelar el acuerdo del Ejecutivo central de Pedro Sánchez que declaraba Lugar de Memoria Democrática la Real Casa de Correos, sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid ubicada en la Puerta del Sol y que albergó en el franquismo la Dirección General de Seguridad, denunciada como lugar donde la disidencia fue detenida y torturada en la dictadura.

Desde la organización sindical han subrayado que "lo verdaderamente dañino es negar hechos históricos ampliamente documentados, pretendiendo cambiar la historia". En este sentido, ha recordado que la antigua Dirección General de Seguridad, ubicada en la actual sede de la Presidencia regional, fue uno de los principales centros de persecución y tortura durante la dictadura franquista, donde miles de sindicalistas, estudiantes y defensores de las libertades democráticas sufrieron detenciones, interrogatorios y torturas.

En la misma línea, ha trasladado su rechazo además que el reconocimiento de este espacio como Lugar de Memoria Democrática pueda interpretarse como un ataque a las instituciones autonómicas actuales. A su juicio, "la democracia se fortalece desde el reconocimiento de la verdad, la justicia y la reparación, nunca desde el silencio o el olvido".

Los magistrados consideran que "no puede afirmarse de forma categórica que la imagen de la sede de la Presidencia pueda sufrir un menoscabo irreversible, pero sí puede afirmarse que no es posible negar de forma categórica dicha incidencia negativa", desde una "aproximación preliminar y poco intensa de la cuestión debatida".

Tras esta decisión, la organización sindical ha reafirmado su compromiso "con la memoria democrática, la defensa de los derechos humanos y el reconocimiento de quienes lucharon contra la dictadura por las libertades sindicales, sociales y políticas que hoy sustentan nuestra democracia".