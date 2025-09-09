CCOO denuncia el "incumplimiento" de los acuerdos educativos: ni docentes suficientes ni bajada de horario lectivo

Archivo - Un cartel de protesta durante una manifestación por la educación pública, a 23 de febrero de 2025, en Madrid (España). - Rafael Bastante - Europa Press - Archivo

El sindicato anuncia movilizaciones el 9 y el 27 de septiembre

MADRID, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El sindicato Comisiones Obreras (CC.OO.) ha denunciado el "incumplimiento" del acuerdo alcanzado en abril para reducir el horario lectivo en Secundaria e incorporar maestros en Primaria por parte de la Consejería de Educación, Ciencia y Unviersidades en el inicio de curso escolar.

En una rueda de prensa este martes, la secretaria general de Enseñanza de Madrid, Aida San Millán, ha protestado porque los centros educativos madrileños han iniciado las clases "sin que el compromiso de aumentar el número de docentes se haya materializado en el regreso a las aulas".

Según los datos recogidos por la Federación de Enseñanza de CC.OO. Madrid, la mayor parte de los colegios de Primaria no han incrementado sus plantillas, a pesar de que el acuerdo especificaba que para este curso 2025/2026 se iba a incrementar en 300 el número de docentes para este nivel educativo.

Así, de los 827 centros de Infantil y Primaria que existen en la Comunidad de Madrid, la cifra de aquellos en los que no se cumple el prometido aumento de las plantillas oscila entre el 66% de los situados en la zona centro y el 97% del área oeste de la Comunidad. El resto de las zonas (sur, este y norte) rondan el 76%.

En el caso de Secundaria, de los 575 institutos de la región, los datos recabados hasta el momento por CC.OO. permiten calcular que "no se ha producido ningún incremento de plantilla en aproximadamente el 55%", según han indicado desde CC.OO.

En este nivel educativo, el compromiso acordado era reducir de 20 a 19 horas el horario lectivo, para lo que el sindicato ve imprescindible un aumento de plantilla. "Al no producirse este aumento de cupo en Secundaria, tampoco se va a poder producir el descenso del horario lectivo", ha aclarado San Millán.

DOCENTES INCORPORADOS

Otro de los puntos discrepantes entre el sindicato y la Consejería es el número de docentes incorporados. El Gobierno regional anunció hace unos días que había sumado 2.725 nuevos docentes para el nuevo curso. Según los datos ofrecidos por el Ejecutivo regional, 300 eran maestros de Infantil y Primaria; 1.332, profesores de Secundaria; 212, de enseñanzas especiales; y 881, de programas de enriquecimiento educativo.

Pero CC.OO. ha explicado que, en la mesa sectorial de la semana pasada, les dijeron que en Secundaria habían mandado a 750 profesores. "Un dato completamente escaso si vemos el número de centros que hay que atender de secundaria para bajar el horario lectivo", en palabras de San Millán, que ha expresado que serían necesarios 1.500.

Además, ha matizado que los 881 de los programas de enriquecimiento "son de los fondos europeos" y que, por lo tanto, "no es dinero de la Comunidad de Madrid ni son plantillas suyas". Por todo ello, ha criticado que "se están sumando números que no corresponden" y que esto repercute en la calidad educativa madrileña.

PROBLEMAS EN LOS CEIPSO

Respecto a la implantación de 1.º y 2.º de la ESO en 49 colegios públicos de la región, una medida que se ha puesto en marcha este curso, CC.OO. ha criticado que "precariza" las condiciones laborales de los profesores.

"Es imposible que con un aula de 1.º de la ESO los profesores de Secundaria puedan tener una jornada completa. Por tanto, lo que se está ofreciendo es en su mayoría medias jornadas y tercios de jornada, mientras que lo que menos tenemos son jornadas completas. Los tercios de jornada están por debajo del salario mínimo interprofesional y esto es la precarización a la que están abocando al profesorado, que en su mayoría tiene que itinerar entre centros", ha ampliado San Millán, que ha remarcado también que esto afecta a "la calidad educativa".

Así, de los 64 profesores incorporados, 36 tienen media jornada, 13 tienen un tercio de jornada y 15 cuentan con jornada completa, según los datos de CC.OO.

USO DE DISPOSITIVOS MÓVILES

En cuanto a otra de las medidas estrella del Gobierno regional, la limitación del uso de dispositivos móviles, CC.OO. ha tachado la medida de "incoherente".

"Tras invertir más de 300 millones de euros en dispositivos y plataformas digitales, se decide ahora limitar e incluso prohibir su uso en Primaria. Ejemplos como la retirada del programa Snappet o de la plataforma Milton evidencian la falta de planificación y el despilfarro de recursos públicos", han criticado.

PROGRAMA ACCEDE Y BECAS COMEDOR

A la ristra de críticas se han sumado también dos habituales en estas fechas, las becas comedor y el programa Accede de obtención de libros de texto. Sobre la primera, el sindicato ha agradecido que las becas se convocaran con mayor antelación, pero ha protestado porque la gestión vuelve a recaer en los equipos directivos durante el mes de agosto.

Un argumento similar al de la segunda crítica, la del programa Accede, ya que la apertura de la plataforma se realizó en el mes de agosto, lo que obligó a "los equipos directivos a trabajar en vacaciones".

Además, desde el sindicato han apuntado que los pedidos y las licitaciones "favorecen a grandes empresas y asfixian a las pequeñas papelerías".

ASIGNACIÓN DE DOCENTES INTERINOS

Respecto a la incorporación de interinos, la Plataforma de Asignación de Docentes Interinos (PADI) debía haber comenzado a funcionar el 5 de septiembre, pero "en numerosos centros se han detectado incidencias y fallos", según CC.OO.

Esta situación ha supuesto que "cientos de docentes" no estén todavía en sus aulas en el inicio del curso, con el consiguiente perjuicio para la organización escolar y "un ahorro económico para la Administración a costa de los centros", según San Millán.

Por ello, CC.OO. ha exigido a la Consejería de Educación que cumpla los compromisos adquiridos, garantice plantillas estables y "deje de improvisar con la educación pública". "No aceptaremos más recortes encubiertos ni más sobrecarga para los centros", han señalado.

"La educación madrileña no necesita parches, necesita inversión real y respeto al profesorado y al alumnado. O se pone fin a esta política de precariedad o nos tendrán enfrente en la calle", ha expresado la secretaria de Enseñanza.

MOVILIZACIONES EN SEPTIEMBRE

Las críticas han llevado a CC.OO. ha convocar dos movilizaciones durante el mes de septiembre. La primera tendrá lugar este miércoles, 9 de septiembre, y consistirá en una concentración en protesta por las oposiciones y la falta de cobertura de plazas bajo el lema 'No somos un cero'.

La segunda, por su parte, será una manifestación de la Marea Verde en la que participará el sindicato, el próximo 27 de septiembre.

"El Gobierno de la Comunidad de Madrid tiene que entender que la educación pública no puede seguir funcionando a base de parches y recortes. No vamos a dejar de movilizarnos hasta que el profesorado y el alumnado tengan los recursos que necesitan", ha zanjado San Millán.