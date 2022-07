CCOO espera que Ayuntamiento tome "medidas urgentes" ante la ola de calor tras el fallecimiento y el acuerdo de anoche

MADRID, 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

CC.OO. Madrid espera que el Ayuntamiento de la capital se "conciencie totalmente" y que tome "medidas urgentes" ante la ola de calor tras el acuerdo de anoche entre empresas y trabajadores de limpieza viaria para suprimir el turno de tarde tras el fallecimiento de un operario el fin de semana por un golpe de calor y el estado grave de otro tras un episodio similar este martes en Arganzuela.

"Puesto que el Ayuntamiento está en el foco de información por el trabajador fallecido el fin de semana y el que se encuentra en estado grave, entendemos que se tomarán medidas urgentes", ha señalado la secretaria de Salud Laboral de CC.OO., Ana Belén Casado Peña, a los medios de comunicación antes de la firma del acuerdo judicial entre Metro, sindicatos, Fiscalía y afectados por el amianto.

Entienden desde CC.OO. que el eje principal debería ser que todos los procedimientos de trabajo deben "garantizar la seguridad de os mismos" y que deben identificar los riesgos existentes para interponer medidas que lo eliminen o minimicen. En este campo incluyen, entre otros, las olas de calor o las posturas forzosas.

Precisamente las olas de calor y la muerte del trabajador de limpieza viaria es uno de los puntos que se tratarán este miércoles en el Pleno de Cibeles tras presentar Cs una moción de urgencia para atajar esta problemática.

ACUERDO ENTRE EMPRESAS Y TRABAJADORES

Sindicatos y empresas de limpieza de la ciudad de Madrid han acordado este martes por la noche un protocolo de actuación ante olas de calor y que, entre otras cuestiones, recoge eliminar el turno de tarde en los servicios de barrido manual cuando las temperaturas sean altas. Los trabajadores vespertinos pasarán a la mañana.

El protocolo, en este sentido, establece tres escenarios --verde, amarillo y naranja-- ante las olas de calor, según los datos y la información que traslade la AEMET.

En el caso de situaciones de alerta amarilla se aplicarán distintas medidas, como no utilizar barredoras y máquinas pala que no tengan aire acondicionado; suprimir labores de desbroce; entregar crema de protección solar a los turnos diurnos y obligatoriedad del uso de la gorra en zonas de sol; y permitir el uso de sopladoras en situaciones específicas del servicio (mercados, mercadillos, etc) "intentando no prolongar su uso" y en una "dotación mínima de dos o más personas que permita la alternancia".

También el barrido mixto se realizará con sopladoras eléctricas; se desplazará el turno de tarde a la franja de 17.00 a 00.00 horas, "a excepción de equipos de actuación inmediata"; y se priorizarán vehículos con aire acondicionado.

En los casos de vehículos sin aire, se realizará una pausa de 10 minutos en un lugar de sombra, transcurrida una hora y media de trabajo. La pausa para bocadillo se hará de 20 a 20.30 horas.

En el escenario naranja, de máxima alerta, se aplicarán las medidas del nivel anterior y no se sacarán vehículos sin aire acondicionado.

Además, los servicios de barrido manual del turno de tarde se adelantarán al turno de mañana del mismo día, "cambiando de turno a los trabajadores correspondientes". Respecto a la vestimenta, el acuerdo señala que "se negociará por las partes la calidad de la ropa".