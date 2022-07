CCOO denuncia que los trabajadores del Summa 112 en el Zendal tienen que beber agua caliente de un fregadero

MADRID, 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

CC.OO. Sanidad Madrid ha denunciado este lunes las condiciones laborales de los trabajadores del Summa 112 que prestan servicio en el Hospital Enfermera Isabel Zendal en plena ola de calor, obligados a beber agua caliente y con mal sabor de un fregadero al negarse la dirección del centro a instalar un dispensador de agua.

En un comunicado, el sindicato ha explicado que los trabajadores del Summa 112 "secuestrados" en el Zendal "solo tienen un fregadero para aprovisionarse de agua en estos días de calor". Además, según denuncian, "el agua sale muy caliente y tiene mal sabor y olor".

Los sindicatos han reclamado un dispensador de agua que les permita solventar este inconveniente, pero ni la Dirección del Summa 112 ni la del centro hospitalario han atendido esta petición. Según el sindicato, desde el Summa 112 dicen no tener competencias en ese centro, mientras que los responsables del Zendal alegan "que el agua está en perfecto estado para consumo y es potable".

CCOO Sanidad Madrid considera un "despropósito" la decisión "de negar un dispensador de agua fresca y saludable" a estos 200 trabajadores del Summa 112 que trabajan en este hospital, "en el que no hay pacientes y se dedican únicamente a poner vacunas, cuando el 90% de la población madrileña ya está vacunada".

"Se trata de una paradoja inadmisible que en un centro que no tiene actividad alguna, se haya hecho una inversión de más de 150 millones de euros y ahora se niegue a los y las profesionales, en plena ola de calor, una solución de coste insignificante y que, además, exigen los protocolos de Salud Laboral", ha remarcado el sindicato.

Por ello, desde CC.OO. se ha subrayado que este "maltrato" a este colectivo "no sólo se materializa en esta negativa a suministrarles agua en buenas condiciones sino que les tienen 'secuestrados' en un centro donde su actividad es prácticamente nula". "No están donde deberían estar que es en sus SUAP --Servicio de Urgencias de Atención Primaria-- atendiendo a la ciudadanía que, actualmente, no tiene urgencias en Atención Primaria y se ve abocada a soportar el colapso en las urgencias hospitalarias", ha alegado.

Finalmente, la organización sindical ha recordado que ya presentó un recurso contencioso-administrativo contra el traslado forzoso del personal del Summa 112 al Hospital Enfermera Isabel Zenda "por vulnerar derechos fundamentales y ante la postura de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid que mantiene cerrados los SUAP y los dispositivos de atención domiciliaria, lo que supone la imposibilidad de retorno a sus centros de trabajo de más de estos 200 profesionales".