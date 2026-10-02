CCOO Madrid alerta de que se "consolida la precarización" del empleo en septiembre y persiste la brecha de género

Archivo - El secretario general de CCOO, Unai Sordo, y la secretaria general de CCOO de Madrid, Paloma López, atienden a los medios - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

MADRID 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

CC.OO. Madrid ha alertado de que en septiembre se consolida la precarización del empleo en la región y persiste la brecha de género, después de que el número de personas desempleadas registradas en las oficinas de los servicios públicos de empleo de la Comunidad de Madrid aumentara un 0,99% respecto a agosto.

Según ha señalado el sindicato en un comunicado, el incremento equivale a 2.773 personas desempleadas más, hasta un total de 283.285. De ellas, 114.254 son hombres y 169.031 son mujeres.

Así, las mujeres representan cerca del 60% del paro registrado, frente al 40% de los hombres. Además, el desempleo entre los menores de 25 años ascendió a 20.807 personas, de las que 11.184 son hombres y 9.623, mujeres. En el grupo de mayores de 25 años, el número de desempleados se situó en 262.478.

En cuanto a la contratación, la Comunidad de Madrid registró 241.722 contratos en septiembre, 95.269 más que el mes anterior y un 4,39% más en comparación con septiembre de 2025.

Del total de contratos, 126.432 fueron indefinidos, el 48,22%, y 115.290 temporales, el 51,78%. El sector servicios concentró el mayor número de contratos, con 215.298, seguido de construcción, con 12.875; industria, con 12.714; y agricultura, con 835.

Asimismo, se formalizaron 82.477 contratos a personas extranjeras, un 49,17% más que en agosto, lo que supone 27.187 contratos adicionales.

BRECHA DE GÉNERO Y PRECARIEDAD

"Los datos de demandantes de empleo ocupados se incrementan de nuevo y marcan una clara tendencia hacia un mercado laboral en el que la calidad del empleo es baja y las personas trabajadoras cada vez buscan cambiar de empleo para mejorar", ha señalado el sindicato.

En concreto, CC.OO. Madrid ha indicado que el 23,01% de los demandantes de empleo inscritos en las oficinas de los servicios públicos de empleo son personas que ya tienen un trabajo y buscan otro para mejorar sus condiciones.

"Tener un empleo ya no garantiza por sí mismo unas condiciones de vida dignas, lo que evidencia la necesidad de avanzar hacia un modelo laboral basado no solo en la creación de empleo, sino también en su calidad, estabilidad y suficiencia salarial", ha apostillado.

El sindicato ha defendido que la contratación refleja el "éxito de la reforma laboral firmada por las organizaciones sindicales en la reducción de la temporalidad", si bien ha advertido del incremento sostenido de la parcialidad del empleo, una tendencia que, según ha apuntado, ya reflejaban los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) del segundo trimestre de 2026.

En la Comunidad de Madrid, el empleo a tiempo parcial aumentó respecto a hace un año y representa casi el 17% del total de personas ocupadas en la región, según CC.OO.

"Pero lo más grave es la brecha de género en este indicador, con un total estimado de 384.800 mujeres que trabajan bajo contrato parcial en la región, lo que supone un incremento del 3,1% en comparación con el mismo periodo del año pasado, alcanzando una tasa de parcialidad del 22,96% según la EPA del segundo trimestre, subiendo casi 2,5 puntos respecto al primer trimestre del año", ha destacado.

CC.OO. Madrid ha recalcado que esta tasa es la más elevada de todas las comunidades autónomas y supera la media estatal, situada en el 21,80%. Frente a ello, la tasa de empleo a tiempo parcial entre los hombres madrileños se sitúa en el 10,52%.

De este modo, la brecha de género en el empleo a tiempo parcial alcanza los 11,3 puntos en la región, con una proporción de mujeres en esta situación que duplica la de los hombres.

"Aunque la región lidera la generación de riqueza, ese crecimiento no se distribuye en forma de más empleo estable ni de mejores condiciones laborales para la mayoría de la población trabajadora. Asimismo, constatamos la consolidación de una precariedad de carácter estructural", ha incidido la organización sindical.

CC.OO. Madrid ha reclamado acelerar la puesta en marcha de nuevas medidas de la Estrategia Madrileña de Empleo 2025-2027, dotándola de mayores recursos económicos y de actuaciones "concretas y eficaces" para generar empleo estable y de calidad, combatir la parcialidad involuntaria y reforzar la atención a las personas desempleadas de larga duración.

También ha pedido impulsar una política de reindustrialización que permita diversificar y fortalecer el tejido productivo regional, reducir la dependencia del sector servicios y favorecer actividades capaces de generar empleo estable, de calidad y con mayor valor añadido.

Asimismo, ha reclamado reorientar las políticas destinadas a la población joven y revisar el actual Plan de Empleo Joven para garantizar que los recursos e incentivos públicos se dirijan prioritariamente a facilitar la incorporación y permanencia de los jóvenes en empleos indefinidos, estables y de calidad.

El sindicato ha considerado necesario, además, establecer mecanismos de seguimiento y evaluación de las medidas adoptadas, así como poner en marcha un plan integral de empleo para mujeres que contribuya a reducir las desigualdades existentes en el mercado laboral.

Por último, ha solicitado reforzar las actuaciones de vigilancia y control del cumplimiento de la normativa laboral mediante el fortalecimiento de la Inspección de Trabajo, con el fin de combatir prácticas como el uso fraudulento de la contratación temporal, la parcialidad involuntaria, el uso inadecuado de los contratos fijos-discontinuos y el recurso abusivo a las horas extraordinarias.