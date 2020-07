CCOO de Madrid lanza una campaña contra la "desprotección" y "ausencia de derechos" de los 'riders'

Advierte de que plataformas tecnológicas se convertirán en breve en empresas multiservicios

MADRID, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

CC.OO. de Madrid y la Federación de Servicios del sindicato han presentado este jueves la campaña 'Riders, es el momento', que por un lado pretende "sensibilizar, visibilizar y concienciar" sobre la "desprotección" y "ausencia de derechos" de este colectivo de repartidores y por otro aspira a impulsar su regularización apelando a los propios trabajadores para que se organicen.

La organización sindical, además de continuar con su asesoría sindical gratuita para las personas que forman parte de este colectivo, difundirá a través de medios de comunicación y redes sociales los materiales de la campaña --entrevistas, un documental, artículos en prensa, hilos en Twitter--, que ponen de relieve la importancia de que las personas que forman parte de este colectivo dejen de ser considerados "falsos autónomos" para tener una relación laboral.

El secretario general de la Federación de Servicios, José María Martínez, ha señalado en que la campaña 'Riders, es el momento' se pone en marcha "de manera conjunta entre el sector y el territorio" para poner en valor el trabajo asalariado frente al modelo de trabajo de los 'riders', que son la punta del iceberg del negocio de las plataformas digitales.

Además, ha destacado que durante la pandemia la distribución de bienes y servicios ha crecido "exponencialmente", lo que ha hecho "más evidente" el trabajo de la gente que reparte bienes y servicios, que ha sido considerado como actividad esencial. "Y tenemos la convicción de que algunas de estas empresas que hoy son fundamentalmente distribuidoras de hamburguesas y de pizza, su vocación de crecimiento es la diversificación", ha agregado.

En este sentido, ha advertido de que, en breve, empresas que funcionan como plataformas tecnológicas se convertirán en empresas multiservicios, "y eso entronca con la necesidad de regular esta nueva economía con reglas laborales justas donde el trabajo asalariado sea la fuente principal de generación de valor y de distribución de renta".

No obstante, ha señalado también la necesidad de "reformas más estructurales", al considerar que "no tendría mucho sentido que se regulara esta actividad y se dejara el agujero de la unilateralidad con la que los empresarios pueden modificar las condiciones de trabajo colectivas o el decaimiento de los convenios o, sobre todo, la prevalencia de los convenios de empresas sobre los sectoriales".

"Los 'riders' es un buen hilo conductor de lo que ha pasado y de lo que viene, y a eso le queremos poner soluciones colectivas, soluciones sindicales", ha apostillado.

"UNA FÓRMULA DE EXPLOTACIÓN"

Por su parte, el secretario general de CC.OO. de Madrid, Jaime Cedrún, ha recalcado que el modelo laboral de los 'riders' "está fundamentalmente basado en la precariedad, en la explotación y en la ausencia de derechos", mientras que por otro lado "han jugado un papel fundamental en esta crisis".

"Creemos que tenemos sobradas razones para intentar corregir esto", ha señalado Cedrún, quien ha enmarcado este modelo de trabajo en la búsqueda de "nuevas fórmulas de explotación" de los trabajadores, "dentro de la disputa permanente por el reparto de la riqueza" en el sistema capitalista.

Cedrún ha señalado además que actuar sobre los 'riders' manda un mensaje sobre otros tipos de "falsos autónomos", para hacer hincapié en que "una cosa es tener un convenio y otra ser un falso autónomo, no hay color". "La situación de estos trabajadores tiene que ser reconocida como relación laboral por cuenta ajena y, por lo tanto, tiene que tener su correspondiente regulación, su correspondiente convenio", ha defendido.

"Es fundamental para nosotros esta batalla que estamos dando y que queremos intensificar", ha aseverado, al tiempo que ha precisado que los objetivos de la campaña son "sensibilizar, visibilizar y concienciar a la sociedad".

Y es que, a su juicio, los consumidores también tienen un papel que jugar; "impulsar la regularización", porque "no es de justicia, no tiene ninguna justificación, que en este momento no esté ya regulado sabiendo que es una fórmula de explotación"; y "hacer un llamamiento a los propios trabajadores y trabajadoras", porque quieren que se organicen.

"PLATAFORMIZACIÓN DEL TRABAJO"

Por su parte, el secretario confederal de Juventud y Nuevas Realidades del Trabajo de CC.OO., Carlos Gutiérrez, ha asegurado que la figura de los 'riders' forma parte de "una ofensiva cultural, política e ideológica por la redefinición de lo que se considera hoy un trabajador asalariado y, por tanto, sujeto a la protección del derecho del trabajo".

"Es una batalla que siempre ha existido pero que se está sofisticando, a través del proceso conocido como de plataformización del trabajo", por parte de unas empresas que "no se quieren hacer responsables de lo que implica el derecho del trabajo y el sistema de protección social", ha explicado.

Asimismo, ha advertido de que estas plataformas hoy ya están en todos los sectores y sirven para realizar cualquier tipo de actividad, "decenas de miles de personas ya están trabajando a través de plataformas digitales, a través de una figura de falso autónomo", como limpiadoras, diseñadores, periodistas, profesores, entre otros.

"La tecnología es simplemente una coartada en este proceso de vaciamiento del derecho del trabajo y de poner en riesgo nuestro sistema de protección social", ha advertido, por lo que ha afirmado "hablan del Siglo XXI, pero lo que están promoviendo es volver al Siglo XIX, a las relaciones laborales del Siglo XIX previas al derecho del trabajo".

Además, ha asegurado que se confrontan "dos visiones, la de las plataformas y poderosos intereses económicos y políticos", con una "visión estrecha" del Derecho del Trabajo y que "aspiran cada vez más a sustituir el Derecho del Trabajo por el Derecho Mercantil", y la que defienden desde CC.OO. y 'Riders por derecho', "una visión amplia del Derecho del Trabajo", que busca "ampliar el perímetro del derecho del trabajo para proteger a más trabajadores", y "en este sentido están operando lo tribunales en España".

"Claro que esta es una batalla jurídica que debemos dar y que estamos dando, pero es una batalla política y legislativa", por lo que ha pedido al Gobierno central una ley que cierre la puerta a la práctica de los falsos autónomos.