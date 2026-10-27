CCOO no asiste a la mesa de seguimiento del acuerdo de 2025 y exige la convocatoria "urgente" del Comité de Huelga

Numerosas personas durante una asamblea unitaria de profesores con motivo de la huelga educativa, a 23 de octubre de 2026, en Madrid (España). Tras la movilización de ayer 22 de octubre frente a la Asamblea de Madrid coincidiendo con el debate de los pres - Carlos Luján - Europa Press

MADRID 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Educación de CC.OO de Madrid ha comunicado a la Dirección General de Recursos Humanos que no asistirá este martes a la reunión de la Comisión de Seguimiento del Acuerdo de 4 de abril de 2025 y ha exigido la convocatoria "urgente" del Comité de Huelga.

El sindicato ha reclamado en un comunicado "una negociación real" para resolver la huelga indefinida del profesorado madrileño que cumple este martes su décima jornada.

"CC.OO considera prioritario que la Administración convoque de inmediato al Comité de Huelga y abra una negociación efectiva sobre las reivindicaciones que han llevado al profesorado a mantener este conflicto", han remarcado desde el sindicato.

En este sentido, la secretaria general de la Federación de Educación de CCOO de Madrid, Aída San Millán, ha sostenido que "no es razonable" que la Consejería siga convocado reuniones de seguimiento como la del acuerdo de 2025 mientras continúa "sin atender la solicitud de negociación con el Comité de Huelga.

"Para CC.OO, la resolución del conflicto laboral debe ocupar el primer lugar en la agenda de la Administración educativa", ha reivindicado San Millán, aunque ha remarcado que su decisión no supone "renunciar" al seguimiento del acuerdo de 2025 ni "paralizar" otros espacios de negociación.

Respecto a esta reunión, relativa a cupos, ratios y horario lectivo, CC.OO considera que los asuntos previstos para el encuentro "ya habían sido abordados durante el verano". Reclama que se respete el artículo octavo del acuerdo, que establece que las medidas de seguimiento "se acordarán por las partes firmantes del mismo en el seno de la Mesa Sectorial".

Además, desde CC.OO consideran que las reuniones no deben convocarse mediante "la fijación sistemática y unilateral de fechas y horarios por parte de la Administración".

Por ello, solicita que las próximas convocatorias se realicen mediante un procedimiento de consulta y acuerdo entre las partes firmantes. En este sentido, CC.OO evaluará en sus órganos competentes la posición que mantendrá ante futuras reuniones convocadas en las mismas condiciones.

CC.OO reitera que la Consejería "debe dejar de aplazar la negociación que exige la situación actual y convocar sin más dilaciones al Comité de Huelga". "El profesorado está sosteniendo una huelga indefinida y la Administración tiene la responsabilidad de contribuir a resolver el conflicto mediante una negociación real y efectiva", han reivindicado desde el sindicato.