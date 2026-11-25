47 Mujeres Desfilan Por Las Calles De Madrid En Memoria De Las Asesinadas Por Violencia De Género En El 25N. - EUROPA PRESS

MADRID 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de CC.OO. de Madrid, Paloma López Bermejo, ha reclamado este miércoles, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, al Gobierno regional "más recursos" para combatir la violencia machista y ha denunciado que la estrategia autonómica contra la violencia de género "lleva caducada cinco años y no se ha reactivado".

Así lo ha trasladado en declaraciones a los medios durante una manifestación convocada por el sindicato en el centro de la capital, encabezada por 47 mujeres vestidas de negro en memoria de las 47 asesinadas por violencia de género en España en lo que va de 2026.

López ha cargado contra el Gobierno regional por sus políticas de igualdad y de lucha contra la violencia de género y ha reprochado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, no hacer "una apuesta decidida y poner recursos" en la materia.

Con motivo de este día, el sindicato ha presentado un informe en el que refleja que cinco de las siete mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas en la Comunidad de Madrid en lo que va de año no habían presentado denuncia previa, mientras que los delitos contra la libertad sexual han aumentado un 9,3% en el segundo trimestre, hasta los 1.724 casos.

Respecto a estos datos, López ha mostrado "su preocupación" por la falta de recursos en las comunidades autónomas para implementar políticas contra la violencia de género.

"Para ello es imprescindible una apuesta decidida por los servicios públicos como empleo de calidad o medidas contra los agresores que tienen que ser contundentes y llevadas a cabo para terminar con esta lacra", ha reivindicado.

RECLAMA QUE LA VIOLENCIA DE GÉNERO SEA VISIBLE EN LA CAMPAÑA ELECTORAL

Desde la plaza de Cibeles, donde la marcha ha llegado casi a las 13 horas, López ha planteado dos reivindicaciones: por un lado, que "no se rompa" el consenso en el conjunto del Estado en materia de violencia de género y, por otro, que esta problemática sea visible en la campaña electoral.

En este sentido, la secretaria general ha tachado de "alarmante y preocupante" que la violencia de género no esté apareciendo en ningún partido durante la campaña electoral para las elecciones generales del 29N.

Respecto a la primera reivindicación, considera que los consensos "se están rompiendo" como consecuencia de "la posición negacionista de la derecha y la extrema derecha".

"Es inadmisible y por tanto se tiene que establecer un marco unitario que supere cualquier otra situación y construir una posición unitaria para terminar con esta violencia contra las mujeres. Nos matan por ser mujeres", ha remarcado.

47 MUJERES MARCHAN EN MEMORIA DE LAS VÍCTIMAS

Un total de 47 mujeres han encabezado la manifestación convocada por CC.OO. en memoria de las 47 asesinadas por violencia de género en España en lo que va de 2026. Tras ellas, cientos de personas han acompañado la marcha con banderas moradas.

En silencio, vestidas con una capa negra, con el rostro cubierto y portando el nombre de cada una de las víctimas en carteles, las participantes han recorrido varias calles del centro de la capital.

La marcha ha partido del auditorio Marcelino Camacho y ha pasado por la plaza de Cánovas del Castillo, el paseo del Prado, la plaza de Cibeles, la Gran Vía y la Puerta del Sol, donde ha concluido.

"Llevamos los nombres de cada una de las mujeres que han sido asesinadas y vamos caminando con ellas y acompañándolas en un duelo que procede como consecuencia de los asesinatos fruto de la violencia machista que sufrimos como una lacra", ha explicado López.

LLAMAMIENTO A LA UNIDAD DEL MOVIMIENTO FEMINISTA MADRILEÑO

Por último, de cara a las dos manifestaciones que se celebrarán esta tarde en Madrid, la secretaria general ha llamado a "la unidad" de las mujeres y ha confirmado que el sindicato participará en ambas.

Así, primero acudirán a la convocada por el Foro de Madrid y el Movimiento Feminista a las 18.30 horas, que partirá de la confluencia de las calles de Alcalá y Gran Vía para finalizar en la plaza de España, y después se incorporarán a la de la Comisión 8M, que recorrerá el trayecto desde Neptuno hasta Sol.

"CC.OO. va a seguir trabajando para que se unifique el movimiento feminista y especialmente hoy, un día como el 25 de noviembre, donde todas las mujeres tenemos que ir juntas", ha zanjado.