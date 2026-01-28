CCOO recuerda que existe un permiso retribuido de hasta cuatro días al año ante alerta meteorológica

Una persona pasea por la nieve, a 28 de enero de 2026, en San Sebastián de los Reyes, Madrid (España). - Mateo Lanzuela - Europa Press

MADRID 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

CC.OO Madrid ha recordado que el Real Decreto-Ley 8/2024 reconoce a las personas trabajadoras un permiso retribuido de hasta cuatro días al año, sin pérdida de salario ni necesidad de recuperar horas, ante situaciones de alerta meteorológica que impidan el desplazamiento a los puestos de trabajo.

Este permiso se puede aplicar en el caso de las nevadas que están impidiendo el desplazamiento este miércoles en la Comunidad de Madrid. En un comunicado, ha detallado que debe justificarse la imposibilidad de acceso. Aunque no requiere autorización previa, se debe avisar a la empresa lo antes posible.

Si la naturaleza del puesto y la situación lo permiten, el teletrabajo es una opción prioritaria. En el caso de que la empresa no puede operar por la catástrofe, puede suspender contratos temporalmente, manteniendo el trabajador la prestación.

"Este derecho laboral protege la seguridad del empleado durante fenómenos meteorológicos adversos, como es el caso de hoy, que está impidiendo el desplazamiento al trabajo en muchos puntos de la Comunidad de Madrid", ha insistido el sindicato.