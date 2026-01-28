CCOO recurre la jornada partida en colegios por "vulnerar" su autonomía y "carecer de fundamentación técnica"

Archivo - Un grupo de niños corre durante la novena edición de 'La Vuelta al Cole', a 20 de octubre de 2023, en Leganés, Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

CC.OO. ha presentado un recurso contencioso-administrativo contra el decreto que regula la jornada partida en colegios públicos de Infantil, Primaria y Educación Especial de la Comunidad de Madrid por "vulnerar" la autonomía de centros y "carecer de la fundamentación técnica exigible".

En el recurso, el sindicato argumenta que la normativa, aprobada por el Gobierno regional en diciembre "sin consenso y publicada durante las vacaciones de Navidad", introduce un cambio de modelo "sin aportar informes que justifiquen su necesidad educativa".

"No se han presentado estudios concluyentes, no se ha evaluado el impacto real y se utiliza de forma interesada el 'interés superior del menor' sin evidencias que lo respalden", ha señalado la secretaria general de la Federación de Educación y Servicios Socioeducativos de CC.OO, Aída San Millán, en un comunicado.

El sindicato ha criticado que la medida se adoptase "sin negociación real" en la Mesa Sectorial ni consulta "efectiva" al Consejo Escolar, por lo que considera que es "una decisión política previamente tomada que ignora a la comunidad educativa".

Asimismo, en el recurso alerta de que se establece la jornada partida como norma general, "limitando la capacidad de decisión de los centros que actualmente tienen jornada continua". Añade que "facilita el paso a jornada partida pero dificulta el retorno a continua, creando una situación prácticamente irreversible".

CC.OO ha apuntado que los nuevos colegios nacen "obligatoriamente con jornada partida, sin posibilidad de modificación futura" y ha criticado que se haya "reemplazado" el sistema de votación vinculante por "una mera consulta, dejando la decisión final en manos de la Administración".

Por otro lado, ha advertido que "las consecuencias para el profesorado que no han sido tenidas en cuenta", como la conciliación familiar, jornadas parciales, desplazamientos diarios y "tiempos muertos entre sesiones". Ha remarcado la "inseguridad jurídica" que genera la norma al permitir cambios recurrentes de jornada que "afectarían a la planificación educativa de centros y docentes".

"No nos quedamos solo en la denuncia. Queremos una educación pública de calidad basada en la autonomía de los centros, la participación democrática y el respeto a las condiciones laborales del profesorado", ha insistido San Millán.

Tal y como avanzaron los sindicatos a Europa Press, la Mesa Sectorial de Educación irá a los tribunales contra la normativa. CSIF dio el primer paso anunciando un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), mientras que CC.OO y ANPE ya tomaron la decisión de acudir a los tribunales, a la espera de concretar sus alegaciones con el equipo jurídico. Por su parte, UGT estudia las acciones legales.

Por su parte, el consejero de Educación, Ciencia y Universidades, Emilio Viciana, defendió hace unos días la jornada partida en centros educativos para "mejorar" el rendimiento escolar de los estudiantes y "ayudar" a la conciliación familiar.