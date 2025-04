CCOO y UGT alertan: 442 accidentes de trabajo diarios en la Comunidad en 2024 y un fallecido cada 4 días

MADRID 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

CC.OO. Madrid y UGT Madrid han alertado este lunes, con motivo del Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el trabajo, de que la Comunidad registró 442 accidentes de trabajo diarios en 2024 y un fallecido cada 4 días, unas cifras de siniestralidad laboral que han calificado de "escalofriantes".

Ambos sindicatos han dado a conocer el informe 'La siniestralidad laboral en la Comunidad de Madrid. Prevención y protección de la salud de la clase trabajadora frente a los nuevos retos digitales y psicosociales', en el que llevan a cabo un balance sobre la siniestralidad en la Comunidad en 2024, analizando su evolución.

El informe revela "un incremento generalizado" de la siniestralidad laboral en la comunidad con respeto al año anterior, especialmente en cuanto al número de accidentes mortales, con un aumento internal del 16,44% (12 personas fallecidas más que en el 2023). Los accidentes mortales por patología no traumática (37, teniendo en cuenta los 2 accidentes ocurridos in itinere) siguen siendo la primera causa de muerte en el trabajo (más del 43%).

En concreto, del total de accidentes mortales registrados, 35 han sido debidos a patologías no traumáticas, 6 como resultado de una caída, 10 accidentes de tráfico, 6 por quedar atrapado, 3 por contacto con agente material cortante o punzante, 4 choque contra objeto, 3 por golpe con objeto que cae, 1 por contacto eléctrico y 1 por contacto sustancias inhaladas o ingeridas. Del total de los accidentes in itinere mortales, 14 han sido de tráfico y 2 por patología no traumática.

SERVICIOS Y CONSTRUCCIÓN

El sector Servicios y el de la Construcción fueron los que registraron mayores incrementos en la mortalidad en accidente laboral, con un 20% y 75% de aumento, respectivamente. El número de AT mortales por patología no traumática sigue siendo preocupante (37, teniendo en cuenta los 2 accidentes ocurridos in itinere), siendo la primera causa de muerte en el trabajo, ya que esta es la causa de más del 43% de los siniestros laborales mortales del año pasado

En el primer trimestre del año, son 25 los trabajadores que han perdido la vida en el puesto de trabajo o acudiendo al mismo, según estas organizaciones sindicales.

"La tendencia al alza que venimos sufriendo en cuanto a accidentabilidad laboral nos hace plantearnos que necesitamos políticas urgentes ya de lucha contra la siniestralidad laboral", ha destacado Ana Belén Casado, responsable de salud laboral de CCOO de Madrid.

Según los datos provisionales facilitados por el IRSST (Instituto Regional de Seguridad y Salud en El Trabajo) a los sindicatos, durante 2024 se produjeron un total de 161.280 accidentes de trabajo en la región, de los que 89.233 causaron la baja de la persona trabajadora (un 1,20% más que el año anterior) y 72.047 no han causado baja (un 2,17% menos).

De esta forma, según se remarca en las conclusiones del informe, cada día de 2024 se registraron 442 accidentes de trabajo en los puestos de trabajo de la Comunidad de Madrid y 245 personas trabajadoras tuvieron un accidente de trabajo con baja.

De los 89.233 accidentes que causaron baja en el año 2024, se han producido un total de 74.237 accidentes en jornada de trabajo, lo que supone un incremento de un 1,16% con respecto al año anterior; y un total de 14.996 accidentes in itinere, suponiendo un 1,37% más que el periodo anterior.

En los accidentes in itinere se produjo un descenso en los accidentes graves, en leves y mortales ha tenido un incremento, del 1,42% y del 14,29%, respectivamente. Por sexos, del total de accidentes ocurridos en el 2024, 56.605 les sucedieron a hombres y 32.628 a mujeres. Así, los varones sufrieron el 68% de los considerados como leves, siendo más del doble que en las mujeres (32%).

"Esta diferencia se va haciendo más acusada conforme avanzamos en gravedad, llegando a darse el 91% de los accidentes mortales en jornada de trabajo en los hombres y el 9% en las mujeres", advierten en el informe.

En cuanto al índice de siniestralidad laboral --número de accidentes de trabajo por cada 100.000 afiliados--, la Comunidad de Madrid cerró 2024 con el más bajo de toda España, un 23,1% por debajo de la media nacional. "Parece evidente que el subregistro en la comunidad es aún mayor que en el resto de España, un 72% menos que la media nacional. Esta diferencia se puede deber, fundamentalmente, a la inexistencia en nuestra comunidad de un sistema de notificación coordinado entre todas las administraciones, además de que queda mucho camino para la formación de los profesionales en el diagnóstico de sospecha de la enfermedad profesional desde la administración sanitaria", explican las organizaciones sindicales en su informe.

PRIMER TRIMESTRE DE 2025

De enero a marzo, en la Comunidad de Madrid se han registrado 22.177 accidentes de trabajo, de los cuales 119 han sido graves, y han perdido la vida 25 personas trabajadoras. De esta forma, se han producido 246 accidentes leves cada día y un accidente laboral grave al día.

La frecuencia con la que se han producido los accidentes laborales mortales durante los primeros 90 días de este año es de 1 persona trabajadora fallecida cada 3-4 días, han apuntado los sindicatos en su informe.

Aunque el total de los accidentes se ha visto reducido con respecto al primer trimestre del año pasado, tanto en jornada laboral como en los in itinere se ha visto incrementado los accidentes mortales en un 19,05% en este primer trimestre.

Por sectores, solo ha habido un incremento en Industria de los accidentes (1,78%), aunque CC.OO. y UGT subrayan que "lo que preocupa es que este incremento haya sido del 100% en los accidentes graves". Igualmente "preocupante", resaltan, es el incremento de un 20% en los accidentes mortales en el sector Servicios y de un 75% en el sector de la Construcción.

Según la forma en que se han producido los accidentes de trabajo mortales en este primer trimestre de 2025, 16 (teniendo en cuenta el ocurrido in itinere) de estos accidentes se han debido a patologías no traumáticas (un 64%).

CAMBIOS LEGISLATIVOS

El informe reivindica cambios legislativos, fundamentalmente de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que consigan abordar los desafíos actuales, fundamentalmente los nuevos retos digitales y psicosociales e insiste en la "invisibilización" de los daños debidos a las enfermedades de origen laboral "producto del subregistro de enfermedades profesionales".

"Ponemos el foco en el acabar con la infradeclaración de las enfermedades profesionales, con especial atención a los cánceres de origen laboral, los trastornos musculoesqueléticos y las enfermedades que derivan de los riesgos psicosociales, sin olvidar en la necesidad de incorporar la perspectiva de género en la prevención de riesgos laborales", remarcan CC.OO. y UGT en un manifiesto conjunto.

Además de recalcar la necesidad de adaptar la gestión preventiva a las nuevas transiciones digital, demográfica y ecológica, en el informe se solicita un plan de choque para reducir los riesgos psicosociales, ante la necesidad de reducir el número de accidentes laborales causados por patologías no traumáticas.

En la modificación de la normativa preventiva que reclaman ambas organizaciones se hace necesario que haya "un deber explícito a la prevención de daños a la salud por exposición a factores de riesgo de tipo psicosocial y protección de las personas trabajadoras frente a los mismos, con especial atención a la salud mental".

En esta línea, ven "imprescindible la necesaria actualización del cuadro de enfermedades profesionales español" para que sean incluidas, entre otras, las enfermedades mentales vinculadas al trabajo "y para dotarlo de la necesaria perspectiva de género".