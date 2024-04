CCOO y UGT piden medidas para reducir la siniestralidad laboral en Madrid: 226 accidentes con baja de media al día

MADRID, 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos CC.OO. y UGT Madrid han reclamado medidas para reducir la siniestralidad laboral en el conjunto de la Comunidad, donde en los últimos cuatro años ha fallecido un trabajador cada cinco días, ha habido un accidente grave diario y se han registrado 226 leves.

Ambas organizaciones sindicales han reivindicado la lucha para promover y lograr "un trabajo sano, digno y seguro" con motivo de la celebración el próximo domingo, día 28, del Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo.

Un día para recordar a los 310 fallecidos en accidente laboral en los últimos cuatro años en la Comunidad de Madrid, así como a las 1.802 personas que han sufrido accidentes con consecuencias graves, según los datos de un informe conjunto realizado sobre la siniestralidad en la región.

En este sentido, las organizaciones sindicales han alertado de "las escalofriantes cifras" de siniestralidad laboral en la Comunidad de Madrid, donde durante los últimos cuatro años cada día 226 personas trabajadoras han sufrido un accidente de trabajo con baja y cada cinco días falleció una persona trabajadora*debido a un accidente laboral.

En este periodo se han contabilizado 310 accidentes mortales, con un máximo en 2022, que cerró con 95 fallecidos. Aunque en 2023 se registraron menos muertes, en los tres años previos se incrementaron los accidentes mortales y los datos más recientes correspondientes al primer trimestre de este año apunta a una tendencia creciente respecto al año previo.

En concreto, en lo que llevamos de año, 21 personas trabajadoras han fallecido (23 con los accidentes mortales ocurridos en los últimos días) y se han registrado 123 accidentes graves y se han producido un total de 22.705 accidentes laborales.

POR UN TRABAJO SEGURO Y SALUDABLE

En este año, el lema escogido para el Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el trabajo por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha sido 'Garantizar un trabajo seguro y saludable ahora en un clima cambiante'.

"Los accidentes laborales son un grave problema por su magnitud humana, social y económica. Además del coste humano que representa la pérdida de salud, los accidentes de trabajo derivan en importantes costes económicos y sociales que deben convertir las medidas tendentes a su reducción en un objetivo de primer orden, para todos los agentes sociales implicados", han recalcado ambos sindicatos.

En esta línea, han recalcado que, aunque La Ley de Prevención de Riesgos laborales "ha demostrado ser un instrumento muy útil", a día de hoy no es "eficaz" puesto que "la nueva realidad laboral es muy diferente a la que existía en la fecha de su redacción en 1995".

Así, han reclamado la adaptación de esta normativa a la "actualidad laboral". "No podemos olvidar que detrás de estas estadísticas hay personas y familias. No nos resignamos y no debemos normalizar las muertes en el trabajo. Los accidentes pueden prevenirse y debemos luchar por erradicar la siniestralidad laboral", han defendido.

En esta línea, han pedido "investigar y desarrollar actuaciones en aquellos riesgos que se generan por las nuevas tecnologías de la información y la digitalización, por las nuevas formas de organizar el trabajo, los nuevos yacimientos de empleo verdes" y "buscar soluciones preventivas concretas ante las mismas".

Asimismo, han exigido un plan de choque para reducir los riesgos psicosociales en el ámbito laboral y proteger también la salud psicológica de las personas trabajadoras. "La salud mental de las personas trabajadoras debe ponerse en el centro del debate", han subrayado.

En este sentido, defienden la necesidad de "definir acciones" dirigidas a evitar los accidentes laborales causados por patologías no traumáticas, que han supuesto el 43,6% de los accidentes mortales en la región, y avanzar en el conocimiento sobre su origen y establecer las relaciones existentes con los riesgos psicosociales.

DELEGADOS TERRITORIALES PARA LA PREVENCIÓN

También han solicitado la creación de la figura del delegado o delegada territorial o sectorial de cara a trasladar la prevención de riesgos laborales a todos aquellos centros de trabajo donde no haya representación. Además, apuestan por desarrollar actuaciones que favorezcan la declaración de las*enfermedades profesionales "y terminar con la invisibilidad de las mismas de cara a la sociedad, siendo Madrid la segunda comunidad con menor índice declarado de enfermedades profesionales".

En la misma línea, ven "imprescindible" la realización de planes para evitar el riesgo vial que está presente en todos los desplazamientos laborales que realizan las personas trabajadoras, "integrando una cultura vial en las organizaciones y planes de prevención".

Así, creen que racionalizar los desplazamientos entre el domicilio y el centro de trabajo es "prioritario" para evitar la siniestralidad laboral 'in itinere', que afecta en mayor proporción a las mujeres trabajadoras.

Dotar a la Inspección de Trabajo en Madrid de mayores recursos humanos y materiales para controlar y vigilar el cumplimiento de la Ley es otra de sus demandas.

Finalmente, han reclamado al Gobierno regional "la continuidad en el tiempo de desarrollo de políticas de prevención de riesgos laborales con los agentes sociales, de manera que se pueda actuar y desarrollar acciones sin periodos vacíos en el asesoramiento, la formación y la sensibilización preventivas, facilitando así la consecución de los objetivos propuestos". También, iniciar "pronto" las negociaciones del VII Plan director de Prevención de Riesgos Laborales.