CEIM advierte de que el absentismo laboral cuesta más de 6.000 millones al año a las empresas madrileñas

MADRID 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Empresarial de Madrid-CEOE (CEIM) ha advertido de que el absentismo laboral supone un coste anual de más de 6.000 millones de euros para las empresas madrileñas, un 17,2% más que el año pasado y casi una subida del 250% en los últimos diez.

Así lo reflejan los datos del Barómetro de Absentismo de la Confederación, elaborado en colaboración con la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo (AMAT), que recogen la evolución de los procesos de bajas laborales en España y Madrid del 2025.

"El absentismo es una de las principales preocupaciones de nuestras empresas. El control no está siendo adecuado y la prolongación de su duración tiene, en demasiadas ocasiones, una raíz más burocrática que sanitaria", ha apuntado la patronal madrileña en un comunicado.

El director gerente de AMAT, Pedro Pablo Sanz, ha explicado que las bajas por contingencias comunes en la Comunidad de Madrid se han incrementado un 7,8% en 2025, hasta superar los 1,6 millones de procesos, mientras que a nivel nacional el incremento ha sido de un 7,1%, hasta los 9,1 millones de procesos, lo que ha implicado un coste directo para las empresas de más de 33.000 millones de euros, un 14,3% más con respecto al 2024.

Evitando el impacto del incremento de la población trabajadora, la incidencia mensual por cada 1.000 trabajadores protegidos se situó en Madrid en 39,29 procesos, un 4,1% más que el año pasado y un 75,2% más que hace diez años. En el conjunto de España, el incremento ha sido similar en un año y superior en la década (+81,2%).

En cuanto a los días de la semana, cabe señalar que, con los datos de las mutuas, existe un comportamiento descendente en cuanto al número de procesos iniciados durante la semana, concentrando los lunes más del 26% de las bajas, tanto a nivel nacional como regional.

En cuanto a los tramos de edad, los datos muestran que, tanto a nivel nacional como regional, los procesos iniciados se han incrementado alrededor de un 200% en los jóvenes (de 16 a 35 años) desde 2018, siendo el tramo de los mayores de más de 55 años donde la duración de estos procesos de baja es mayor.

El Observatorio del Absentismo de CEIM se creó en 2025, en colaboración con la Asociación de Mutuas, para compartir inquietudes y soluciones y presentar un informe que recoge los principales datos de absentismo regional y nacional. Está formado por una veintena de asociaciones de todos los ámbitos y sectores de la Comunidad de Madrid.