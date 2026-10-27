CEIM califica de "intolerables" las pérdidas de los comercios por la acampada y teme el "desorden público" en Europa

Acampada por la vivienda, en la Puerta del Sol, a 21 de octubre de 2026, en Madrid (España). - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Confederación de Empresas de Madrid-CEOE (CEIM), Miguel Garrido, ha calificado de "intolerables" las pérdidas de los comercios por la acampada de la Puerta del Sol y suma a sus preocupaciones los "desórdenes públicos" en Europa.

Sobre la protesta por la situación de la vivienda que comenzó en Sol el pasado 26 de septiembre, el presidente de CEIM ha defendido que, "casi un mes después", esta ya "no tiene sentido" y no se puede amparar "en un derecho de ocupar un espacio público".

"Es intolerable que determinados comercios estén sufriendo pérdidas muy importantes por esa ocupación, ¿quién devuelve lo perdido a los comercios de la zona?", ha preguntado en declaraciones ofrecidas a los medios antes de una jornada gráfica sobre absentismo organizada por la patronal madrileña.

HUELGA GENERAL

A cerca de la huelga general del 11 de noviembre, Garrido ha señalado que no sabe cómo de elevado será el seguimiento que tenga, pero sí ha criticado que esta cuente con "una motivación política y no laboral".

"Se ha convocado porque no se aprobó un decreto de vivienda, que luego trajo consigo la convocatoria electoral, pero es que ese decreto está vigente, por lo tanto, no tiene ningún sentido que la huelga se mantenga", ha explicado.

Asimismo, ha pedido que igual que se respetará el derecho a hacer huelga se haga lo mismo con "aquellos que quieran acudir al trabajo" y que no se produzcan "piquetes que impidan la actividad empresarial".

PROTESTAS EN DIFERENTES PUNTOS DE EUROPA

También ha hecho referencia a las protestas que están teniendo lugar en otros puntos de Europa, como Francia, y más concretamente en España, como los disturbios de Barcelona.

Después de que una serie de grupos hubiesen llamado presuntamente, a través de un movimiento conocido como 'Blocus', a manifestarse de forma violenta este Halloween en Madrid, el presidente de CEIM ha expresado que espera que "no se materialice" y que, en caso de suceda, las autoridades "impidan actos de vandalismo que vayan contra el conjunto de los ciudadanos" y, particularmente, "contra la vida de los comercios o de los empresarios".

"Defendemos el derecho de manifestación, el derecho de reunión, el derecho de huelga, pero desde luego lo que no defendemos es el caos, el desorden y la apropiación indebida de unos pocos del espacio de todos", ha concluido.