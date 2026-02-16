CEIM censura la "política antiempresa" del Gobierno tras la nueva subida del SMI, que incrementará costes laborales

El presidente de CEIM, Miguel Garrido, durante la jornada Industria, Energía y Futuro: El Valor Estratégico de la Nuclear en España, a 30 de enero de 2026, en Madrid (España). Organizada por la Confederación Empresarial de Madrid - CEOE (CEIM) y la plata - Marta Fernández - Europa Press

MADRID 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Confederación Empresarial de Madrid-CEOE (CEIM), Miguel Garrido, ha cargado contra la "política antiempresa" del Gobierno de España tras la nueva subida del salario mínimo interprofesional (SMI), que incrementará los costes laborales.

Así lo ha expresado este lunes en declaraciones a Europa Press después de que la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, haya firmado con los secretarios generales de CC.OO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, respectivamente, la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) en un 3,1% desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2026, hasta situarse en 1.221 euros mensuales por catorce pagas.

Con la subida del SMI en un 3,1%, el salario mínimo de 2026 queda fijado en 17.094 euros brutos al año y en 40,70 euros brutos al día, con carácter general. Para los eventuales y temporeros, el SMI se establece por jornada legal en la actividad en 57,82 euros, en tanto que los empleados de hogar no podrán cobrar menos de 9,55 euros por hora efectivamente trabajada.

"El acuerdo entre el Gobierno y los sindicatos para la subida del salario mínimo interprofesional, excluyendo a los representantes de los empresarios, es una nueva muestra de la política antiempresa que lleva a cabo este Gobierno, que incrementa permanentemente los costes laborales, sin tomar ninguna medida que ayuda a mejorar la competitividad de las empresas", ha criticado Garrido.

El incremento del SMI, que se aplicará con efectos retroactivos desde el 1 de enero de este año, beneficiará a 2,5 millones de trabajadores, según Trabajo. Es el sexto año consecutivo en el que Díaz pacta en solitario con los sindicatos la subida del SMI, sin CEOE y Cepyme.