CEIM critica tras la bajada del paro que siga en España "4 puntos por encima de la media europea"

El presidente de CEIM y vicepresidente primero de CEOE, Miguel Garrido, durante un Foro de la Nueva Economía, en el Hotel Mandarin Oriental Ritz - Carlos Luján - Europa Press

MADRID 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Empresarial de Madrid-CEOE (CEOE) ha criticado, tras la publicación de la Encuesta de Población Activa (EPA) del segundo trimestre, que la tasa de paro en España se sitúe "cuatro puntos por encima de la media europea".

La organización empresarial ha señalado que, pese a que la tasa de paro ha descendido por debajo del 10%, es "necesario impulsar la productividad y la creación de empleo para converger con la media europea, situada en torno al 6%", recoge en un comunicado.

En términos interanuales, el desempleo ha bajado un 2,26%, un descenso que CEIM atribuye en parte al efecto estacional de la campaña turística, y ha advertido de que la tasa de actividad se mantiene en el 59,29%, sin alcanzar el 60% de la población en edad de trabajar.

En este contexto, CEIM ha defendido situar la creación de empleo en el centro de las políticas públicas y ha rechazado "incrementos de la carga fiscal y del gasto en subsidios, al considerar que pueden penalizar la inversión y desincentivar la búsqueda de empleo". Asimismo, ha reclamado medidas frente al absentismo y un mayor impulso al emprendimiento.

La organización ha mostrado también su preocupación por las propuestas del Gobierno central, que, a su juicio, "priorizan el aumento de la recaudación frente al fomento de la economía productiva o el mantenimiento de infraestructuras".

En contraste, CEIM ha destacado que la Comunidad de Madrid lidera la creación de empresas, con cerca de 16.000 nuevas sociedades en el primer semestre, un 7% más que el año anterior. Según ha indicado, la región presenta una tasa de paro del 7,58%, más próxima a la media europea, y una tasa de actividad superior en más de cuatro puntos a la nacional.

Por último, la patronal madrileña ha puesto en valor la coordinación entre administraciones y la colaboración público-privada ante los incendios registrados en distintas zonas de España, especialmente en la Comunidad de Madrid.