CEIM destaca que la creación de empleo en Madrid es "más intensa" y donde "más se reduce el paro"

Archivo - Cartel de una oficina del SEPE, a 4 de julio de 2023, en Madrid (España). El número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo bajó en 50.268 personas en junio en relación al mes anterior (-1,8%) impulsado, sobre - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 5 May. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Empresarial de Madrid-CEOE (CEIM) ha destacado este martes que Madrid es la provincia donde "más ha descendido el paro" y donde la creación de nuevos puestos de trabajo "es más intensa".

Lo ha manifestado el portavoz de CEIM, Francisco Aranda, en declaraciones remitidas a los medios de comunicación tras destacar que los datos de paro y afiliación del mes de abril "son buenos en cuanto a la cantidad, tanto en Madrid como a nivel nacional".

El número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo (antiguo Inem) en la Comunidad de Madrid bajó un 2,21% en abril con 6.249 desempleados menos en relación al mes de marzo, hasta alcanzar la cifra global de 276.376 personas en paro en la región.

Según datos publicados este martes por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, en el último año, con respecto a abril de 2025, se han registrado 12.856 desempleados menos en la región madrileña, lo que supone un descenso interanual del 4,44%.

La afiliación a la Seguridad Social en la Comunidad de Madrid durante el mes de abril subió un 0,41% en relación al mes anterior, y ganó una media de 15.765 cotizantes, según los datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones publicados este martes.

En términos interanuales, la región presenta una subida del 3,07% de afiliación a la Seguridad Social, con un total de 115.862 efectivos más. Así, la cifra de cotizantes global en la región llega hasta las 3.895.185 personas.

PREOCUPACIÓN POR LA CALIDAD DEL EMPLEO

Sin embargo, la patronal madrileña ha mostrado su "preocupación" por la "calidad" de estos empleos "provocada por las políticas del Ministerio de Trabajo", puesto que solo cuatro de cada diez empleos son de carácter indefinido. De estos, tres son tiempo parcial o fijo discontinuo.

"Este es el resultado de que en el país con más paro de Europa, los impuestos a la contratación suban a un ritmo del 9%. Y respecto al nivel de absentismo que está destrozando a las pymes, seguimos sin medidas correctoras", ha censurado.

CRITICA EL "EXPOLIO FISCAL" A LA CLASE MEDIA

Asimismo, ha señalado que se ha alcanzado la cifra de más de 22 millones de afiliados a la Seguridad Social en gran parte por "el efecto coyuntural de la Semana Santa", ya que en el sector de la Hostelería ha descendido el paro en más de 111.000 personas.

CEIM también ha lamentado que el Gobierno de España "se afane en populismo con el dinero de la Seguridad Social, expolio fiscal a la clase media y las pequeñas empresas y menosprecio de cualquier control jurídico sobre el poder público".

"Por otra parte, continúa el caos de la gestión del absentismo, a lo que se añade una desordenada regularización de más de un millón de personas sin coordinación con las comunidades autónomas y ajena a las necesidades del mercado de trabajo", ha criticado.

Sobre las cifras de Madrid, ha detallado que el 22% de los nuevos afiliados en los últimos doce meses se ha registrado en Madrid.

Finalmente, ha abogado por el desarrollo de las políticas regionales y locales acordadas en el marco del diálogo social para "formar a los desempleados en las necesidades reales de las empresas".