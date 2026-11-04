CEIM destaca el impulso de la afiliación en la Comunidad en octubre con casi un tercio del total nacional

Fachada de una Oficina de Empleo - Marta Fernández - Europa Press

MADRID 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Empresarial de Madrid-CEOE (CEIM) ha destacado este miércoles el impulso de la afiliación en la Comunidad de Madrid durante el mes de octubre, que supuso un 31% del total nacional, casi un tercio.

Así lo ha destacado el portavoz de la patronal madrileña, Francisco Aranda, en declaraciones remitidas a los medios de comunicación este miércoles en el que se han publicado tanto los datos de Afiliación por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones como los de desempleo del Ministerio de Trabajo y Economía Social.

Los primeros arrojan que la afiliación a la Seguridad Social en la Comunidad de Madrid durante octubre aumentó un 1,48% en relación al mes anterior, y ganó una media de 58.128 cotizantes.

En el caso de los difundidos por el de Trabajo, muestran que el número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo (antiguo Inem) en la Comunidad de Madrid aumentó un 1,44% en octubre con 4.071 desempleados más en relación al mes de septiembre, hasta alcanzar la cifra global de 287.356 personas en paro.

CEIM ha resaltado que la tasa de contratación indefinida en los primeros diez meses del año es seis puntos superior que la media estatal, mientras que los datos de afiliación muestran "el dinamismo económico" de Madrid.

"Ello favorece que más personas busquen empleo en esta región y se refleja en más personas apuntadas en las listas del paro, lo que nos interpela a la hora de impulsar las medidas contempladas en la Estrategia de la Agencia para el Empleo de la ciudad de Madrid", ha afirmado.

CRÍTICAS A LOS DATOS NACIONALES

También se han referido a los datos de desempleo y los de afiliación nacionales. En el primer caso el paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo subió en 43.128 personas en octubre en relación con el mes anterior (+1,8%) debido, sobre todo, al sector servicios, que sumó casi 27.000 desempleados en el mes tras el fin de la temporada estival.

En cuando a la afiliación, la Seguridad Social ganó una media de 186.612 cotizantes en octubre respecto al mes anterior (+0,8%), su mayor alza en un octubre de toda la serie histórica, impulsada por el inicio del curso escolar y el proceso de regularización de migrantes.

Los empresarios madrileños han puesto el foco en que en los últimos doce meses "no se ha reducido ni siquiera un punto porcentual" el desempleo --registra un descenso del 0,86%-- lo que "reclama un cambio profundo en el mercado de trabajo".

"Es especialmente lacerante que el paro juvenil se haya incrementado en casi un 5%, muestra de las escasas oportunidades que ofrece un mercado laboral cada vez más costoso para las empresas, con cotizaciones subiendo un 8% interanual desde hace 3 años", ha recalcado el

Los empresarios madrileños han afirmado que la afiliación sube debido al comienzo del curso escolar (165.000 nuevos afiliados de este Sector) y por el impacto de la regularización extraordinaria que "tiene su contrapunto en que 30.000 extranjeros regularizados se han apuntado al paro el mes pasado, puesto que su autorización para trabajar no exigía contrato previo".

CEIM ha lamentado por un lado la convocatoria "inoportuna" de la huelga general del 11N "en apoyo al Gobierno" y también las "normas populistas en período electoral, ninguna de las cuales fomenta la productividad o la búsqueda de trabajo".

"Resulta contradictorio que las políticas gubernamentales celebren la permanencia en el subsidio, no controlen el desbocado absentismo o sean indiferentes a la sangría de autónomos esquilmados por las cotizaciones sociales", han asegurado.