CEIM sitúa a Madrid como "el motor económico de España" y pide al Gobierno central fomentar la contratación

Archivo - Fachada de una Oficina del SEPE, a 4 de noviembre de 2025, en Madrid (España). - Marta Fernández - Europa Press - Archivo

MADRID 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Empresarial de Madrid-CEOE (CEIM) ha situado a la Comunidad de Madrid como el "motor económico de España" tras conocer los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), a la vez que ha pedido al Gobierno central medidas que fomenten la contratación.

En concreto, el paro en la Comunidad de Madrid bajó en 57.300 personas en 2025, un 17,4% menos que en el año anterior, y se crearon 78.800 puestos de trabajo, lo que supone un aumento de un 2,3%, según los datos publicados este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En el último trimestre del año, el número de parados bajó en 34.100 personas en la región y la tasa de paro se sitúa en 7,04%. Esta cifra de parados es la más baja en un cuarto trimestre desde 2007. Desde el inicio de la serie del INE, el paro ha subido en el cuarto trimestre la mayoría de veces en Madrid (13 veces) mientras que ha bajado en 11 ocasiones, siendo el descenso del último trimestre la bajada más grande desde 2024.

"Los datos conocidos muestran una buena evolución trimestral del empleo, pero es insuficiente porque España sigue encabezando los datos de paro de la Unión Europea y en particular de desempleo juvenil. En cuanto a la Comunidad de Madrid, sigue demostrándose que es el motor económico de España. La ocupación aumenta de forma exponencial, muy por encima de la media nacional", ha subrayado el director de Asuntos Laborales de CEIM, Luis Méndez, en un comunicado.

A nivel nacional, el paro bajó en 118.400 personas en 2025, lo que supone un 4,5% menos que en 2024, mientras el empleo creció en 605.400 puestos de trabajo (+2,8%), cerrándose el ejercicio con un nuevo récord de 22.463.300 ocupados y un número de desempleados inferior a los 2,5 millones.

El descenso del paro en 2025 ha sido inferior al de los años 2024 (-265.300 desempleados) y 2023 (-193.400), pero ha superado el registrado en 2022 (-79.900). En el caso de la ocupación, los 605.400 empleos creados en 2025 superan los 468.100 de 2024, pero no los 783.000 de 2023.

Para la patronal madrileña, estos datos son "positivos" pero alertan de que son "insuficientes" por la evolución del empleo en España. Ha recordado que la media de tasa de paro en la Unión Europea es del 6%, mientras que en España se registra casi un 10%.

"Aún más lamentable es la situación del paro juvenil, que se sitúa en la Unión Europea en un 15,1%, mientras que España registra un 23%, siendo el país con el peor dato. Superado ampliamente el ecuador de la Legislatura, seguimos sin presupuestos actualizados que permitan adecuar las políticas a las necesidades reales, sin deflactar el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) con relación a la inflación y con anuncios constantes de políticas populistas de marcado carácter electoral", ha señalado.

CEIM ha remarcado que las familias y las empresas "sufren un constante expolio fiscal" y ha alertado de que algunos servicios públicos esenciales "están en una situación calamitosa". Ha añadido que la seguridad jurídica es "atacada con cada norma u ocurrencia", mientras que "se ceden competencias fundamentales a algunas comunidades autónomas a cambio de votos para convalidar todo tipo de erráticos decretos-leyes".

"Este tipo de decisiones del Gobierno ahuyentan la inversión, penalizan el ahorro y consolidan un estrato creciente de población dependiente de subvenciones. Reclamamos medidas orientadas a la eficiencia, la productividad y la inversión, evitando políticas populistas de corto alcance", ha exigido.