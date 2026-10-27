CEIM vincula los datos de paro con la falta de determinados perfiles por la dificultad de acceder a la vivienda

El presidente de CEIM, Miguel Garrido, ofrece declaarciones a los medios en una jornada celebrada por la Confederación - CEIM

MADRID 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Confederación Empresarial de Madrid-CEOE (CEIM), Miguel Garrido, ha vinculado la subida del paro en un 7,1% en la región con que la dificultad de acceso a la vivienda ha generado la falta de determinados perfiles profesionales.

Este martes se han conocido los datos del paro de la Encuesta de Población Activa (EPA) del tercer trimestre del año, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), en los que se refleja que Madrid alcanzado los 319.000 desempleados y, en general en España, 95.900 personas más que en el anterior trimestre buscan trabajo. Garrido ha sostenido que esto les genera "una enorme preocupación", según ha apuntado en declaraciones a los medios ofrecidas previamente una jornada gráfica sobre 'Absentismo laboral: una emergencia silenciosa que exige respuesta inmediata'.

En concreto sobre Madrid, Garrido ha lamentado que existen problemas de "vacantes no cubiertas" en sectores como el trasporte o la construcción y lo ha vinculado "al problema de la vivienda". Para el presidente de CEIM, esto supone "un freno al desarrollo de la actividad empresarial", lo que "demuestra que el mercado laboral no funciona" y que se deben tomar "medidas valientes".

Entre estas medidas, ha mencionado algunas como "vincular ayudas al desempleo", "a una búsqueda activa" de trabajo, o una "formación para evitar" que la situación "se cronifique".

Pese a los datos negativos del paro en este trimestre, desde CEIM han destacado que la tasa de desempleo en la Comunidad de Madrid "se aproxima a la media europea y la tasa de actividad supera ampliamente la nacional". El propio Garrido ha sostenido que la región "siempre tiene unos datos más favorables por el dinamismo de la actividad empresarial" y por ser una región en la que, "en los últimos tiempos, se ha consolidado el turismo".