Un centenar de bomberos forestales se concentra ante Sol para exigir condiciones laborales "dignas"

Varias personas se manifiestan durante la concentración de bomberos forestales públicos en el kilómetro 0, a 28 de agosto de 2026, en Madrid (España). - Marta Fernández - Europa Press

MADRID, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

Alrededor de un centenar de bomberos forestales del Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid se ha concentrado este viernes ante la Real Casa de Correos, sede del Gobierno regional, para reclamar el reconocimiento de su categoría profesional, mejores condiciones laborales y contratos durante todo el año.

Al grito de "bomberos forestales, derechos laborales" y armados con batefuegos que han golpeado en esta ocasión el asfalto de la Puerta del Sol, los manifestantes han denunciado el "maltrato institucional" que, según aseguran, sufren por parte del Ejecutivo autonómico.

El representante del Comité de Huelga de los Bomberos Forestales Públicos del Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid, Alfonso Ferrer González, ha explicado que el colectivo vuelve a concentrarse porque lleva más de 800 días sin mantener una negociación con la Administración regional.

"Se nos dieron algunas propuestas hace meses, pero son inadmisibles e inasumibles", ha señalado en declaraciones a los medios, en las que ha criticado que la Comunidad plantease para 2027 un complemento de 132 euros brutos, equivalente, según ha indicado, a un 2% por conceptos como toxicidad, peligrosidad, esfuerzo físico o morbilidad.

El representante sindical también ha acusado al Ejecutivo autonómico de incumplir las bases de los procesos selectivos, que, según ha afirmado, contemplaban puestos fijos durante todo el año. A ello ha sumado posibles incumplimientos en materia de prevención de riesgos laborales, con equipos de protección individual caducados y material antiguo.

Los manifestantes señalan que han tratado de entregar una carta dirigida a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, para trasladarle la situación del colectivo y pedirle que intervenga para que exista una "negociación real".

"Llevamos más de tres años en huelga y seguimos sin una solución", ha lamentado Ferredo. El comité cifra en más de 1.200 días la duración de la huelga indefinida y sostiene que la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior capitaneada por Carlos Novillo no se reúne con sus representantes desde hace más de 816 días.

SOLO 60 BOMBEROS EN ACTIVO

Ferrer ha advertido además de la falta de personal disponible durante la campaña de incendios. Según sus datos, existen 124 plazas presupuestadas, pero únicamente hay 60 trabajadores en activo.

"No se contrata a través de la bolsa, ni del SEPE, ni a personas que quedaron por el camino en los procesos selectivos. Cayó el 40% de la plantilla y no somos suficientes para cubrir todo el verano", ha asegurado.

A su juicio, esta falta de efectivos obliga a solicitar refuerzos externos ante incendios de cierta entidad mientras hay bomberos forestales madrileños que no pueden incorporarse al servicio. El colectivo reclama trabajar durante los doce meses del año para poder desarrollar durante el invierno labores de prevención y mantenimiento de los montes.

Los bomberos también denuncian que en las comunicaciones de sus contratos al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) no aparecen reconocidos formalmente bajo la categoría de bombero forestal, sino bajo epígrafes como "conductores asalariados de taxis y furgonetas" o "mantenedores de edificios".

Según el comité, esta clasificación dificulta el reconocimiento de enfermedades profesionales y de los complementos salariales vinculados a la peligrosidad y las condiciones propias de su trabajo.

APOYO DE MÁS MADRID, PSOE Y PODEMOS

La portavoz de Más Madrid en la Asamblea regional, Manuela Bergerot, ha acudido a la concentración para mostrar su apoyo a las reivindicaciones de los trabajadores, entre las que ha destacado un "salario digno", seguridad y contratos durante todo el año.

"Los bomberos forestales son nuestra primera línea de defensa contra los incendios y contra el cambio climático", ha afirmado Bergerot, quien ha defendido que se trata de un servicio público esencial que necesita un reconocimiento salarial, laboral y profesional acorde con esa responsabilidad.

Asimismo, ha subrayado la importancia de mantener la actividad durante el invierno, cuando se llevan a cabo los trabajos de prevención necesarios para reducir el riesgo de incendios en verano.

Bergerot ha recordado que la gestión de estos profesionales es competencia de la Comunidad de Madrid y ha pedido a Ayuso que "corresponda salarialmente" a los trabajadores y aumente la inversión destinada al cuidado del patrimonio natural, los bosques y los montes.

Por parte del PSOE, el diputado del PSOE en la Asamblea Javier Guardiola ha acusado a Ayuso y a Novillo de "ignorar" durante años a unos trabajadores que reclaman condiciones laborales dignas.

"Cada año tenemos un verano más caluroso y unos incendios más dramáticos. La solución no es únicamente aplaudir a los trabajadores, sino ofrecerles contratos dignos, reconocerles profesionalmente y mejorar los recursos de los que disponen", ha señalado.

También ha participado en la protesta la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, quien ha defendido el carácter "imprescindible" del trabajo desarrollado por los bomberos forestales.

"Los incendios en España son cada vez más peligrosos como consecuencia de la emergencia climática, pero también de la falta absoluta de prevención", ha afirmado Belarra, quien ha acusado a las administraciones de "abandonar" los servicios públicos con el objetivo de "privatizarlos".