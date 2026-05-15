Un centenar de vehículos históricos recorren este viernes las calles de la capital coincidiendo con San Isidro

Uno de los autobuses hitóricos de la EMT que participará en el Gran Desfile de Vehículos Históricos - EMT MADRID

MADRID 15 May. (EUROPA PRESS) -

Un centenar de vehículos históricos recorrerán este viernes las calles de Madrid coincidiendo con San Isidro, el patrón de la capital, para poner en valor la historia de la automoción y su vínculo inseparable con la ingeniería industrial.

El Gran Desfile de Vehículos Históricos incluirá 100 turismos, motocicletas, ciclomotores y vehículos industriales y comerciales anteriores a 1969 en una iniciativa que pone en valor la capacidad de la industria para impulsar el desarrollo tecnológico económico y social del país.

El evento arrancará a las 09.30 horas con la recepción de los participantes en las inmediaciones de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), donde también se celebrará una exposición estática entre las 10.30 y las 12.00 horas y entre las 13.30 y las 15.30 horas.

El desfile tendrá lugar a las 12.00 horas, con un recorrido en tres vueltas por la zona de la ETSII, la Plaza de San Juan de la Cruz, Paseo de la Castellana, Plaza de Colón, Paseo de Recoletos y la Plaza de Cibeles, con finalización prevista a las 13.30 horas.

Está organizado por Asociación Española de Profesionales de Automoción (ASEPA), el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid (COIIM), la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad Politécnica de Madrid (ETSII - UPM), Instituto Universitario de Investigación del Automóvil (INSIA) y Federación Española de Vehículos Antiguos (FEVA).

Como consecuencia de este evento, se producirán afectaciones en varias líneas de autobús de la Empresa Municipal de Transportes. En concreto, se trata de las líneas 001, 1, 2, 5, 7, 9, 12, 14, 15, 16, 20, 21, 27, 37, 40, 45, 51, 52, 53, 61, 74, 146, 147, 150, C03, Exprés Aeropuerto y S10 (Plaza Castilla-Nuevos Ministerios).